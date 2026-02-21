RB Lipsk – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

RB Lipsk - Borussia Dortmund to hitowe spotkanie 23. kolejki 1. Bundesligi. Starcie na Red Bull Arenie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godz. 18:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

RB Lipsk – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

RB Lipsk podejmie Borussię Dortmund w hicie 23. kolejki 1. Bundesligi. Czerwone Byki zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli, natomiast zespół prowadzony przez Niko Kovaca jest wiceliderem i ściga Bayern Monachium, który w ostatnim czasie zanotował dwa potknięcia.

Drużyna Ole Werner w poprzedniej kolejce zremisowała z Wolfsburgiem (2:2), a gola na wagę cennego punktu strzelił Brajan Gruda. Na Signal Iduna Park kibice wierzą, że walka o mistrzostwo wciąż pozostaje otwarta. Borussia notuje świetną serię sześciu zwycięstw z rzędu i traci do lidera sześć punktów. Na koniec lutego zaplanowano natomiast wielki hit – Der Klassiker w Dortmundzie, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów tytułu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

RB Lipsk – Borussia Dortmund: transmisja w TV

Hitowe spotkanie w 1. Bundeslidze między Lipskiem a Borussią Dortmund zostanie wyemitowany na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński skomentują mecz. Pierwszy gwizdek na Red Bull Arenie o godzinie 18:30.

RB Lipsk – Borussia Dortmund: stream online

Mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund będzie także transmitowany na stronie internetowej elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Lipsk – Borussia Dortmund w STS TV?

Mecz Lipsk – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Lipsk – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

RB Lipsk – Borussia Dortmund: sonda

Kto wygra mecz? RB Lipsk

Remis

Borussia Dortmund RB Lipsk

Remis

Borussia Dortmund 0 Votes

RB Lipsk – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

RB Lipsk Borussia Dortmund 2.10 3.90 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 00:05

Kiedy odbędzie się mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund? Spotkanie w Lipsku rozpocznie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie RB Lipsk – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.