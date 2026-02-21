RB Lipsk – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.02.2026)

RB Lipsk – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
RB Lipsk podejmie Borussię Dortmund w hicie 23. kolejki 1. Bundesligi. Czerwone Byki zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli, natomiast zespół prowadzony przez Niko Kovaca jest wiceliderem i ściga Bayern Monachium, który w ostatnim czasie zanotował dwa potknięcia.
Drużyna Ole Werner w poprzedniej kolejce zremisowała z Wolfsburgiem (2:2), a gola na wagę cennego punktu strzelił Brajan Gruda. Na Signal Iduna Park kibice wierzą, że walka o mistrzostwo wciąż pozostaje otwarta. Borussia notuje świetną serię sześciu zwycięstw z rzędu i traci do lidera sześć punktów. Na koniec lutego zaplanowano natomiast wielki hit – Der Klassiker w Dortmundzie, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów tytułu.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
RB Lipsk – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Hitowe spotkanie w 1. Bundeslidze między Lipskiem a Borussią Dortmund zostanie wyemitowany na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek oraz Tomasz Zieliński skomentują mecz. Pierwszy gwizdek na Red Bull Arenie o godzinie 18:30.
RB Lipsk – Borussia Dortmund: stream online
Mecz RB Lipsk – Borussia Dortmund będzie także transmitowany na stronie internetowej elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Lipsk – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz Lipsk – Borussia Dortmund możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Lipsk – Borussia Dortmund zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
RB Lipsk – Borussia Dortmund: sonda
Kto wygra mecz?
- RB Lipsk
- Remis
- Borussia Dortmund
0 Votes
RB Lipsk – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Spotkanie w Lipsku rozpocznie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 18:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.