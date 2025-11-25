Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (25.11.2025)

Liga Mistrzów wraca w wielkim stylu – dziś czekają nas emocje na najwyższym poziomie, Sprawdź, gdzie oglądać transmisję wtorkowych spotkań.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku). Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać). Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP pokazuje wybrane mecze Ligi Mistrzów. W środę (26 listopada) na kanałach TVP 1 i TVP Sport będzie transmitowany mecz Arsenal – Bayern. W pozostałych przypadkach transmisje dostępne są wyłącznie w kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.

Liga Mistrzów: mecze dzisiaj (25.11.2025)

Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:

18:45 – Ajax – Benfica

18:45 – Galatasaray – Royale Union SG

21:00 – Bodo/Glimt – Juventus

21:00 – Borussia Dortmund – Villarreal

21:00 – Chelsea – Barcelona

21:00 – Manchester City – Bayer Leverkusen

21:00 – Marsylia – Newcastle

21:00 – Napoli – Karabach Agdam

21:00 – Slavia Praga – Athletic Bilbao

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w Canal+ Online. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 25 listopada 2025? Dwa mecze rozpoczną się o 18:45, a pozostałe spotkania o 21:00.

