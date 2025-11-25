Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (25.11.2025)

18:31, 25. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów wraca w wielkim stylu – dziś czekają nas emocje na najwyższym poziomie, Sprawdź, gdzie oglądać transmisję wtorkowych spotkań.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Canal+ przez 3 miesiące ZA DARMO! Odbieram voucher i oglądam LM!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Odbieram voucher i oglądam LM!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP pokazuje wybrane mecze Ligi Mistrzów. W środę (26 listopada) na kanałach TVP 1 i TVP Sport będzie transmitowany mecz Arsenal – Bayern. W pozostałych przypadkach transmisje dostępne są wyłącznie w kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.

Liga Mistrzów: mecze dzisiaj (25.11.2025)

Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:

  • 18:45 – Ajax – Benfica
  • 18:45 – Galatasaray – Royale Union SG
  • 21:00 – Bodo/Glimt – Juventus
  • 21:00 – Borussia Dortmund – Villarreal
  • 21:00 – Chelsea – Barcelona
  • 21:00 – Manchester City – Bayer Leverkusen
  • 21:00 – Marsylia – Newcastle
  • 21:00 – Napoli – Karabach Agdam
  • 21:00 – Slavia Praga – Athletic Bilbao
Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w Canal+ Online.

O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 25 listopada 2025?

Dwa mecze rozpoczną się o 18:45, a pozostałe spotkania o 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.