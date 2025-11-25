Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (25.11.2025)

Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
TVP pokazuje wybrane mecze Ligi Mistrzów. W środę (26 listopada) na kanałach TVP 1 i TVP Sport będzie transmitowany mecz Arsenal – Bayern. W pozostałych przypadkach transmisje dostępne są wyłącznie w kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.
Liga Mistrzów: mecze dzisiaj (25.11.2025)
Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:
- 18:45 – Ajax – Benfica
- 18:45 – Galatasaray – Royale Union SG
- 21:00 – Bodo/Glimt – Juventus
- 21:00 – Borussia Dortmund – Villarreal
- 21:00 – Chelsea – Barcelona
- 21:00 – Manchester City – Bayer Leverkusen
- 21:00 – Marsylia – Newcastle
- 21:00 – Napoli – Karabach Agdam
- 21:00 – Slavia Praga – Athletic Bilbao
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 oraz online w Canal+ Online.
Dwa mecze rozpoczną się o 18:45, a pozostałe spotkania o 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.