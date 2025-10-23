Gdzie oglądać mecz Legii dzisiaj? Transmisja ze spotkania Legia Warszawa - Szachtar Donieck będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Legii?

Mecz Legii Warszawa z Szachtarem Donieck w 2. kolejce Ligi Konferencji można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto transmisja będzie dostępna przez internet za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport możesz uzyskać poprzez specjalny 3-miesięczny voucher od Superbet. Jeśli odbierzesz go teraz, to obejrzysz wszystkie mecze Legii Warszawa i pozostałych polskich drużyn w fazie grupowej Ligi Konferencji. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, więc to świetna okazja, by śledzić europejskie puchary bez takich opłat.

Jak oglądać mecze Legii dzięki voucherowi od Superbet?

Voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet otrzymasz, jeśli wykonasz te kroki:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (z tego linku), Wpłać minimum 40 zł i postaw dowolny zakład, Zweryfikuj swoje konto gracza, Na podany adres e-mail otrzymasz voucher, Wykorzystaj kod i oglądaj wszystkie pucharowe spotkania Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa!

Mecz Legii dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejsze spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (23 października) o godzinie 18:45.

Mecz Legii dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie o godzinie 18:45 na platformie streamingowej Polsat Box Go.

