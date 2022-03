PressFocus Na zdjęciu: Michal Skvarka i Rafał Pietrzak

Lechia – Wisła: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z sobotnich meczów 24. kolejki PKO Ekstraklasy lechiści będą chcieli potwierdzić świetną formę w spotkaniach u siebie i pokonać pogrążonego w kryzysie przeciwnika. Goście z Krakowa nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Sobotni mecz oczywiście obejrzymy w polskiej telewizji. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na odebranie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Wisła Kraków 2.10 3.55 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 11:28 .

Lechia – Wisła, gdzie oglądać

Lechia w tym roku wygrane mecze przeplata porażkami. Punktuje tylko przed własną publicznością, przed którą pokonała już Śląsk Wrocław (2:0) i Lecha Poznań (1:0). Gorzej wiedzie się jej na wyjazdach, z których w 2022 roku nie przywiozła jeszcze ani jednego punktu (0:2 z Cracovią i 0:2 z Radomiakiem). U siebie wygrała jednak 8 z 11 dotychczasowych spotkań i będzie starała się poprawić ten bilans w sobotę.

Wisła do Gdańska udała się w bardzo trudnej sytuacji, bowiem po ostatniej porażce 1:2 z Legią Warszawa znalazła się na przedostatnim miejscu w tabeli. W tym roku Biała Gwiazda zdobyła tylko jeden punkt w czterech rozegranych spotkaniach i jest poważnym kandydatem do pożegnania się z Ekstraklasą.

Jesienna konfrontacja tych drużyn zakończyła się szczęśliwym dla Wisły remisem 2:2, bowiem wyrównująca bramka padła w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Czy podobnych emocji możemy spodziewać się w sobotę? Sprawdź typy na mecz Lechia – Wisła.

Lechia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie 24. kolejki PKO Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 20:00, a transmisja będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Spotkanie Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków będzie można obejrzeć również w usłudze Canal+ online i mamy w tej kwestii bardzo dobre wiadomości. Teraz dostęp do niej można uzyskać zupełnie za darmo na najbliższy miesiąc. Umożliwia to promocja przygotowana przez eWinner zakłady bukmacherskie. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Lechia – Wisła, transmisja online

Wspomnieliśmy już wyżej, że mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ online. z której można korzystać za pośrednictwem internetu. Wyżej znajdziecie również instrukcję, której wykonanie pozwala na odebranie darmowego voucheru na 30-dniowy dostęp do kanałów sportowych w Canal+ online.

Lechia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w sobotnim meczu dają gospodarzom, co nie może dziwić patrząc na bilans Lechii w spotkaniach u siebie w tym sezonie.

Lechia Gdańsk Wisła Kraków 2.10 3.55 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2022 11:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin