PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Lechia – Chrobry, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk nadal ma problem z ustabilizowaniem formy. Biało-zieloni pokonali ostatnio Miedź, ale dwa poprzednie spotkania zakończyli zaledwie z dorobkiem jednego punktu na sześć możliwych. Ich strata do lidera wynosi jednak tylko cztery oczka, więc nie ma powodów do paniki. W sobotę Lechiści zmierzą się z Chrobrym Głogów. Rywal ten wciąż orbituje tuż nad strefą spadkową, ale wygrał trzy ostatnie spotkania w Fortuna 1 Lidze. Z pewnością nie można go zatem lekceważyć.

Sprawdź nasze typy na mecz Lechia – Chrobry.

Lechia – Chrobry, transmisja na żywo w TV

Mecz na Polsat Plus Arenie obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Lechia – Chrobry, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie też w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Lechia – Chrobry, kursy bukmacherskie

Bez najmniejszych wątpliwości to podopieczni trenera Grabowskiego są faworytami najbliższego meczu.

Lechia Gdańsk Chrobry Głogów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2023 06:29 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.