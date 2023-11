fot. Imago / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Tomasz Swędrowski

Lech – Ruch, gdzie oglądać

Lech Poznań i Ruch Chorzów to dwie drużyny, które w tabeli PKO Ekstraklasy dzieli przepaść. Kolejorz legitymuje się 25 punktami. Z kolei zaledwie osiem oczek na swoim koncie mają Niebiescy.

Lech do sobotniej potyczki przystąpi po zremisowanym spotkaniu z Cracovią (1:1). Jednocześnie poznański zespół jest od dwóch meczów bez wygranej. Z kolei Ruch ostatnio zremisował ze Śląskiem Wrocław (2:2).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Lech – Ruch, transmisja na żywo w TV

Starcie Lech Poznań – Ruch Chorzów będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Lech – Ruch, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie do obejrzenia spotkanie Lech – Ruch. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lech – Ruch, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Lecha 80% Wygraną Ruchu 0% Remisem 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lecha

Wygraną Ruchu

Remisem

Lech – Ruch, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Lecha kształtuje się na poziomie 1.38. Tymczasem opcja na ewentualną wygraną Ruchu została oszacowana na 8.35.

Lech Poznań Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2023 10:20 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.