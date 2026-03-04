Lech Poznań podejmie Górnika Zabrze w meczu 1/4 finału STS Pucharu Polski. Spotkanie rozpocznie w środę (4 marca) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Taofeek Ismaheel

Lech – Górnik: gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra na Enea Stadionie z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Mistrzowie Polski wygrali sześć spotkań z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji, wskoczyli na podium PKO BP Ekstraklasy, a teraz mogą zameldować się w półfinale krajowego pucharu.

Z kolei ekipa Michała Gasparika jest rewelacją obecnego sezonu, ale w ostatnim czasie jej forma wyraźnie wyhamowała. Górnicy doznali trzech porażek w czterech ostatnich meczach. W bieżących rozgrywkach ligowych obie drużyny zmierzyły się dwukrotnie i za każdym razem górą byli Poznaniacy.

Lech – Górnik: transmisja w TV

Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze obejrzysz w telewizji na antenie TVP Sport. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. Pierwszy gwizdek na Enea Stadionie zaplanowano na godzinę 20:30.

Lech – Górnik: stream online

Spotkanie między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze będzie również transmitowany na portalu sport.tvp.pl. Mecz będzie także dostępny w aplikacji mobilnej TVP.

Lech – Górnik: sonda

Kto awansuje do półfinału Pucharu Polski? Lech Poznań

Górnik Zabrze Lech Poznań

Górnik Zabrze 0 Votes

Lech – Górnik: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytami meczu są gracze Lecha Poznań, na których kursy wynoszą około 1.88. Z kolei zwycięstwo Górnika Zabrze zostało wycenione na poziomie 4.00, natomiast remis w regulaminowym czasie gry można obstawić z kursem mniej więcej 3.90.

Lech Poznań Górnik Zabrze 2.02 3.75 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 17:06

Kiedy odbędzie się spotkanie Lech Poznań – Górnik Zabrze? Mecz zostanie rozegrany w Poznaniu w środę (4 marca) o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze? Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.



Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.