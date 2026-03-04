Lech – Górnik: gdzie oglądać?
Lech Poznań zagra na Enea Stadionie z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Mistrzowie Polski wygrali sześć spotkań z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji, wskoczyli na podium PKO BP Ekstraklasy, a teraz mogą zameldować się w półfinale krajowego pucharu.
Z kolei ekipa Michała Gasparika jest rewelacją obecnego sezonu, ale w ostatnim czasie jej forma wyraźnie wyhamowała. Górnicy doznali trzech porażek w czterech ostatnich meczach. W bieżących rozgrywkach ligowych obie drużyny zmierzyły się dwukrotnie i za każdym razem górą byli Poznaniacy.
Lech – Górnik: transmisja w TV
Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze obejrzysz w telewizji na antenie TVP Sport. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. Pierwszy gwizdek na Enea Stadionie zaplanowano na godzinę 20:30.
Lech – Górnik: stream online
Spotkanie między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze będzie również transmitowany na portalu sport.tvp.pl. Mecz będzie także dostępny w aplikacji mobilnej TVP.
Lech – Górnik: sonda
Kto awansuje do półfinału Pucharu Polski?
- Lech Poznań
- Górnik Zabrze
0 Votes
Lech – Górnik: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów faworytami meczu są gracze Lecha Poznań, na których kursy wynoszą około 1.88. Z kolei zwycięstwo Górnika Zabrze zostało wycenione na poziomie 4.00, natomiast remis w regulaminowym czasie gry można obstawić z kursem mniej więcej 3.90.
