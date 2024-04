Insidefoto di andrea staccioli/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Lazio – Juventus, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór poznamy pierwszego finalistę Pucharu Włoch w sezonie 2023/24. Na Stadio Olimpio w Rzymie Lazio w rewanżowym meczu 1/2 finału zmierzy się z Juventusem. Po pierwszym meczu, który rozegrany został na początku kwietnia, zdecydowanie bliżej finału jest Stara Dama. Drużyna Massimiliano Allegriego na własnym stadionie wygrała 2:0.

Lazio do rewanżu przystąpi podbudowane ostatnim dwoma ligowymi wygranymi – 4:1 z Salernitaną i 1:0 z Genoą. Tymczasem Juventus w dwóch ostatnich meczach Serie A tylko dzielił się punktami z rywalami, remisując 0:0 z Torino i 2:2 z Cagliari Calcio. Brak awansu Starej Damy będzie jednak bardzo dużą niespodzianką. Sprawdź typy na mecz Lazio – Juventus.

Lazio – Juventus, transmisja w TV

Rewanżowe spotkanie Pucharu Włoch pomiędzy Lazio i Juventusem rozegrane zostanie we wtorek (23 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport News. Komentatorami tego pojedynku będą Sebastian Chabiniak i Piotr Kobierecki.

Lazio – Juventus, transmisja online z kodem GOAL

Rywalizację Lazio z Juventusem o awans do finału Pucharu Włoch możesz obejrzeć także w usłudze STS TV. Aby mieć dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest zarejestrowanie konta w STS wykorzystując kod promocyjny GOAL, a drugim zagranie dowolnego kuponu za co najmniej 2 zł.

Lazio – Juventus, kto wygra?

Kto awansuje do finału? Lazio 14% Juventus 86% 22 + Głosy Oddaj swój głos: Lazio

Juventus

Lazio – Juventus, kursy bukmacherskie

Rewanżowe spotkanie nie ma faworyta. Obie drużyny wydają się mieć podobne szanse na wygraną. Takiego zdania są również bukmacherzy.

Lazio Rzym Juventus FC 2.82 3.11 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2024 20:03 .

Gdzie obejrzeć mecz Lazio – Juventus? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport News i w usłudze STS TV z kodem GOAL. Kiedy odbędzie się spotkanie Lazio – Juventus? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (23 kwietnia) o godzinie 21:00.

