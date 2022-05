PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus – Inter: transmisja za darmo oraz stream online. Kto zdobędzie Puchar Włoch? Przekonamy się o tym już w środowy wieczór, kiedy w Mediolanie rozegrane zostanie finałowe spotkanie. Sprawdź gdzie obejrzysz ten mecz i jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

Juventus – Inter, gdzie oglądać

W środowy wieczór czekają nas wielkie emocje. Stadio Olimpico w Rzymie będzie gościć dwie czołowe włoskie ekipy – Juventus i Inter Mediolan. Stawkę tego pojedynku będzie Puchar Włoch. Stara Dama jest rekordzistą po względem liczby triumfów w tych rozgrywkach. Ma ich na koncie aż 14, a ostatni z nich zanotowała przed rokiem, kiedy w finale pokonała Atalantę Bergamo.

Teraz rywalem drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego będzie Inter Mediolan, który powalczy o ósmy triumf w tych rozgrywkach w historii. To właśnie drużyna Nerazzurrich przystąpi do niego w roli małego faworyta, na co oczywiście ma wpływ forma prezentowana przez ten zespół w obecnym sezonie. Inter cały czas pozostaje w grze o mistrzostwo Włoch, czego nie można powiedzieć o Juventusie.

W styczniu obie drużyny rywalizowały ze sobą w meczu o Superpuchar Włoch. Górą był Inter, który wygrał z Juventusem 2:1 po dogrywce. Czy Juventus weźmie w środę rewanż? Sprawdź typy na mecz Juventus – Inter.

Juventus – Inter, transmisja na żywo w TV

Transmisji z finałowego spotkania Pucharu Włoch nie może oczywiście zabraknąć w polskiej telewizji. Środowy pojedynek Juventusu z Interem obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport.

Juventus – Inter: transmisja na żywo za darmo

Transmisja meczu Juventusu z Interem będzie również dostępna zupełnie za darmo. Dla swoich klientów udostępnia ją STS zakłady bukmacherskie. Jeżeli nie masz jeszcze swojego konta u tego bukmachera, to nic straconego. Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Juventus – Inter, transmisja online

Powyżej przedstawiliśmy sposób na uzyskanie dostępu do darmowej transmisji na stronie STS. Innym sposobem na oglądanie meczu za pośrednictwem internetu jest skorzystanie z usługi Polsat Box Go.

Juventus – Inter, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane przez bukmacherów na środowy finał, nieco większe szanse na wygraną dawane są drużynie prowadzonej przez Simone Inzaghiego.

Juventus FC Inter Mediolan 3.90 3.45 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2022 12:38 .

