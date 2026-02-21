Juventus w sobotnie popołudnie zagra z Como w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Juventus – Como, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Como. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po bolesnej porażce z Galatasaray w Lidze Mistrzów (2:5).

Como natomiast w tygodniu rozgrywało wymagające spotkanie z AC Milanem. Podopieczni Cesca Fabregasa stanęli na wysokości zadania i urwali punkty Rossonerim (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Juventus – Como, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Como obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.

Juventus – Como, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Como, kto wygra?

Juventus – Como, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 3.60.

Juventus FC Como 2.12 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 15:09

Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Como? Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:00.

