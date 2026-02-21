Juventus FC

Juventus – Como, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 26. kolejki rozgrywek Serie A rozpoczną się od bardzo ciekawego starcia, w którym Juventus zmierzy się przed własną publicznością z Como. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po bolesnej porażce z Galatasaray w Lidze Mistrzów (2:5).
Como natomiast w tygodniu rozgrywało wymagające spotkanie z AC Milanem. Podopieczni Cesca Fabregasa stanęli na wysokości zadania i urwali punkty Rossonerim (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Juventus – Como, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Como obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2.
Juventus – Como, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Juventus – Como, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Como
Juventus – Como, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa Como natomiast sięga nawet 3.60.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (21 lutego) o godzinie 15:00.
