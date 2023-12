Juventus - AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Hitem sobotnich spotkań 18. kolejki Serie A będzie rywalizacja Starej Damy z rzymianami. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

fot. Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – AS Roma, gdzie oglądać

12 punktów dzieli aktualnie Juventus i AS Romę w tabeli Serie A. Drużyna Massimiliano Allegriego przed sobotnim meczem plasuje się na drugiej pozycji z 40 oczkami. Tymczasem na szóstym miejscu znajduje się ekipa z Rzymu, mająca 28 oczek.

Juventus podejdzie do sobotniej rywalizacji, będąc od dłuższego czasu bez porażki. Turyńczycy ostatnio pokonali Frosinone Calcio (2:1), a wcześniej zremisowali z Genoą. Z kolei AS Roma ostatnio okazała się lepsza od SSC Napoli (2:0) w Derby del Sole. Sprawdź typy na mecz Juventus – AS Roma.

Juventus – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można zobaczyć od godziny 20:45 na antenie Eleven Sports 1. Skomentują go Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Juventus – AS Roma, transmisja za darmo

Starcie na Allianz Stadium można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Juventus – AS Roma zostanie odblokowany

Juventus – AS Roma, transmisja online

CANAL+ online również umożliwia śledzenie spotkań Serie A. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

Juventus – AS Roma, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Juventusu został oszacowany na 2.10. Z kolei opcja z wygraną AS Romy kształtuje się w wysokości 4.25. Remis wyceniono na 3.10.

Juventus FC AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 grudnia 2023 09:01 .

