fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan – AC Milan to mecz, który może mieć duży wpływ na rywalizację o mistrzostwo Serie A. Nerazzurri mają szanse na powiększenie przewagi nad grupą pościgową. Ekipa Stefano Pioliego chce z kolei wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez wygranej. Sprawdź, gdzie spotkanie Inter – Milan będzie można zobaczyć w telewizji i online.



Inter Mediolan Serie A

05/02/2022

18:00

Stadio Giuseppe Meazza



AC Milan

Mecz Inter Mediolan – AC Milan, gdzie oglądać

Inter Mediolan do sobotniej batalii podchodzi, mogąc powiększyć swoją przewagę w tabeli nad lokalnym rywalem do siedmiu punktów. Mistrzowie Włoch są niepokonani od ośmiu meczów. Czerwono-czarni to z kolei drużyna, która przed przerwą w rozgrywkach zaliczyła remis (0:0). Wcześniej natomiast niespodziewanie zanotowała wpadkę ze Spezią Calcio (1:2).

W pierwszym w tym sezonie starciu między obiema drużynami miał miejsce remis (1:1). Inter po raz ostatni w roli nominalnego gospodarza grał z Milanem w styczniu minionego roku. Nerazzurri wygrali wówczas 2:1. W ostatnim ligowym boju między obiema ekipami w lidze górą byli z kolei Czerwono-czarni, którzy wygrali 2:1.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja TV

Mecz Inter Mediolan – AC Milan będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja na stadionie w Mediolanie będzie transmitowana na antenie Eleven Sports 1. Starcie zacznie się o godzinie 18:00. Skomentują je Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja za darmo

Fanatyku calcio mamy świetną wiadomość. Szlagier Inter Mediolan – AC Milan możesz zobaczyć bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Transmisja z tej potyczki będzie dostępna na stronie internetowej bukmachera STS.

Co trzeba zrobić, aby móc obejrzeć spotkanie? Po pierwsze trzeba być zarejestrowanym na stronie internetowej katowickiego bukmachera. Ponadto potrzebny jest co najmniej jeden rozliczony kupo w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to transmisja z potyczki Inter – Milan bedzie dostępna.

Inter Mediolan – AC Milan, transmisja online

Spotkanie Inter – Milan będzie oczywiście można zobaczyć online. Hitowa potyczka w ramach 24. kolejki Serie A będzie dostępna na stronie internetowej ElevenSports.pl. Ponadto spotkanie będzie można śledzić, dzięki platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na smartfonach i tabletach z systemami Android i iOS.

Inter Mediolan – AC Milan, kursy bukmacherskie

Inter Mediolan według bukmacherskich analityków jest faworytem sobotniej potyczki na Stadio Giuseppe Meazza. STS zakłady bukmacherskie wariant na wygraną aktualnych mistrzów Włoch oszacował na poziomie 1,82. Z kolei opcja na zwycięstwo Rossonerich wynosi 4,25 w Superbet zakłady bukmacherskie.