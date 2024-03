IMAGO / Pacific Press Agency Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Genoa, gdzie oglądać

Inter Mediolan wydaje się w tym momencie nie do ruszenia. Nerazzurri strzelają, jak na zawołanie, do tego dysponują najlepszą defensywą w Serie A. Z kolei Lautaro Martinez to obecnie z pewnością jeden z najlepszych graczy na świecie. W poniedziałek na drodze liderów włoskiej ekstraklasy stanie Genoa CFC. Choć udało jej się ostatnio pokonać Udinese Calcio, nie wydaje się rywalem zdolnym do powstrzymania zwycięskiego marszu mediolańczyków.

Sprawdź nasze typy na mecz Inter – Genoa.

Inter – Genoa, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowe spotkanie obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Inter – Genoa, transmisja za darmo

Nadchodzący mecz obejrzeć za darmo możesz również w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Inter – Genoa zostanie odblokowany

Inter – Genoa, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Inter – Genoa, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to Inter jest murowanym faworytem bukmacherów.

Inter Mediolan Genoa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2024 09:36 .

