Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja na żywo

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Rotterdamie w trzech setach pokonał reprezentanta Czech Jiriego Lehackę. Teraz polskiego tenisistę czeka pojedynek z zawodnikiem gospodarzy. Rywalem Hurkacza w walce o ćwierćfinał będzie zajmujący 29. miejsce w rankingu ATP Tallon Griekspoor.

W ubiegłym roku obaj zawodnicy mieli okazję często spotykać się na korcie. Stoczyli między sobą trzy pojedynki, a bilans tych starć jest korzystny dla Hurkacza. Polaka wygrał w dwóch meczach, natomiast Holender triumfował w jednym spotkaniu. Ostatnia konfrontacja miała miejsce w ćwierćfinale turnieju w Bazylei. Polak wygrał wówczas 6:7(6), 6:4, 6:4.

Spotkanie Hurkacz – Griekspoor, które rozegrane zostanie w czwartek (15 lutego) około godziny 14:30, będzie można oglądać dzięki transmisji “na żywo”.

Hurkacz – Griekspoor, transmisja w TV

Hubert Hurkacz o ćwierćfinał turnieju w Rotterdamie powalczy w czwartkowe popołudnie. Jego mecz z Tallonem Griekspoorem będzie pokazywany “na żywo” w telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

Hurkacz – Griekspoor: transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do sportowych kanałów Polsatu, to nic straconego. Czwartkowy mecz Hurkacz – Griekspoor możesz także obejrzeć za pośrednictwem usługi STS TV. Poniżej wyjaśniam jak uzyskać do niej dostęp. To bardzo łatwe.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Hurkacz – Griekspoor zostanie odblokowany

Hurkacz – Griekspoor, typ kibiców

O której mecz Hurkacz – Griekspoor?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Tallonem Griekspoorem zaplanowane zostało na czwartek – 15 lutego. Spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 14:30.

Hurkacz – Griekspoor, kursy bukmacherskie

Hubert Hurkacz jest uznawany za faworyta czwartkowego spotkania. Kursy na wygraną Polaka, który jest także wyżej notowany w rankingu ATP, oscylują w okolicy 1.40.

Hubert Hurkacz Tallon Griekspoor 1.42 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 09:03 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Griekspoor? Transmisja z meczu Hurkacz – Griekspoor będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Griekspoor? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (15 lutego) o godzinie 14:30.

