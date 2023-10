fot. Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Donyell Malen

Holandia Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2023 08:31 .

Holandia – Francja, gdzie oglądać

Francja i Holandia to ekipy, zajmujące dwie pierwsze pozycje w tabeli grupy B. Tym samym piątkowa batalia z udziałem obu drużyn w ramach eliminacji do Euro 2024 będzie meczem na szczycie. Trójkolorowi wygrali jak dotąd wszystkie pięć spotkań w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Holandia – Francja, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach Polsat Sport i TVP Sport od godziny 20:45.

Holandia – Francja, transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można śledzić potyczkę Holandia – Francja. Spotkanie będzie dostępne na stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport dostępnej na urządzenia mobilne, a także na Smart TV.

Holandia – Francja, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na wygraną Francji został oszacowany na 2.26. Tymczasem opcja na zwycięstwo Holandii wynosi 3.15. Remis kształtuje się w wysokości 3.50.

Holandia Francja 3.20 3.50 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 października 2023 08:31 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.