Hamburger SV – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.01.2026)

Hamburger SV - Bayern Monachium to mecz w ramach 20. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Volksparkstadion odbędzie się w sobotę (31 stycznia) o godz. 18:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Hamburger SV – Bayern: gdzie oglądać?

Hamburger SV zagra u siebie z Bayernem Monachium w 20. kolejce 1. Bundesligi. Gospodarze w bieżącym sezonie walczą o utrzymanie i aktualnie zajmują 14. miejsce w tabeli. Przed tygodniem ekipa Merlina Polzina bezbramkowo zremisowała w derbach z FC St. Pauli.

Tymczasem bawarski gigant w poprzedniej serii gier sensacyjnie przegrał z Augsburgiem (1:2) na Allianz Arenie. Dla piłkarzy Vincenta Kompany’ego była to pierwsza ligowa porażka w trwającej kampanii. Monachijczycy nadal są na czele tabeli i mają aż osiem punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która czeka na kolejne potknięcie wielkich rywali w Hamburgu.

Hamburger SV – Bayern: transmisja w TV

Mecz Hamburger SV – Bayern Monachium będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek oraz Mateusz Majak skomentują hitowe spotkanie w niemieckich rozgrywkach.

Hamburger SV – Bayern: stream online

Spotkanie rozgrywane na Volksparkstadion w Hamburgu rozpocznie się w sobotę, 31 stycznia, o godzinie 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna także online na stronie elevensports.pl. Mecz możesz śledzić na żywo u bukmachera w usłudze STS TV.

Jak oglądać mecz Hamburger SV – Bayern w STS TV?

Mecz Hamburger SV – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Hamburger SV – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Hamburger SV – Bayern: sonda

Kto wygra spotkanie w Hamburgu? HSV

Remis

Bayern Monachium HSV 0%

Remis 50%

Bayern Monachium 50% 2+ Votes

Hamburger SV – Bayern: kursy bukmacherskie

Hamburger SV Bayern Monachium 9.00 6.25 1.32 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 16:56

Kiedy odbędzie się mecz Hamburger SV – Bayern Monachium? Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 31 stycznia, o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Hamburger SV – Bayern Monachium? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl i usłudze STS TV..

