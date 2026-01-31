Hamburger SV – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.01.2026)

Hamburger SV – Bayern: gdzie oglądać?
Hamburger SV zagra u siebie z Bayernem Monachium w 20. kolejce 1. Bundesligi. Gospodarze w bieżącym sezonie walczą o utrzymanie i aktualnie zajmują 14. miejsce w tabeli. Przed tygodniem ekipa Merlina Polzina bezbramkowo zremisowała w derbach z FC St. Pauli.
Tymczasem bawarski gigant w poprzedniej serii gier sensacyjnie przegrał z Augsburgiem (1:2) na Allianz Arenie. Dla piłkarzy Vincenta Kompany’ego była to pierwsza ligowa porażka w trwającej kampanii. Monachijczycy nadal są na czele tabeli i mają aż osiem punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund, która czeka na kolejne potknięcie wielkich rywali w Hamburgu.
Hamburger SV – Bayern: transmisja w TV
Mecz Hamburger SV – Bayern Monachium będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek oraz Mateusz Majak skomentują hitowe spotkanie w niemieckich rozgrywkach.
Hamburger SV – Bayern: stream online
Spotkanie rozgrywane na Volksparkstadion w Hamburgu rozpocznie się w sobotę, 31 stycznia, o godzinie 18:30. Transmisja spotkania będzie dostępna także online na stronie elevensports.pl. Mecz możesz śledzić na żywo u bukmachera w usłudze STS TV.
Jak oglądać mecz Hamburger SV – Bayern w STS TV?
Mecz Hamburger SV – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Hamburger SV – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Hamburger SV – Bayern: sonda
Kto wygra spotkanie w Hamburgu?
- HSV 0%
- Remis 50%
- Bayern Monachium 50%
2+ Votes
Hamburger SV – Bayern: kursy bukmacherskie
