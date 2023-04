PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Górnik – Śląsk, gdzie oglądać

Górnik Zabrze zaczął w ostatnim czasie nieco poprawiać swoją pozycję. Dwa zwycięstwa w czterech ostatnich kolejkach sprawiły, że zabrzanie oddalili się od strefy spadkowej. Nie uciekli jednak od niej daleko. To właśnie Śląsk Wrocław zajmuje pierwszą lokatę pod “kreską”. I mimo, że wrocławianie nie wygrali aż od siedmiu kolejek, mają zaledwie o jeden punkt mniej od najbliższych rywali. Ewentualne zwycięstwo byłoby dla każdej ze stron na wagę złota.

Sprawdź nasze typy na mecz Górnik – Śląsk.

Górnik – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Starcie w Zabrzu obejrzysz na CANAL+ Sport 3.

Górnik – Śląsk, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Górnik – Śląsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wielkim faworytem niedzielnego starcia są gospodarze.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 1.90 3.60 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2023 10:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin