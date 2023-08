fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, gdzie oglądać

Górnik Zabrze w piątek rozegra trzecie w tym sezonie spotkanie w roli gospodarza. Jednocześnie podopieczni Jana Urbana mają zamiar odczarować stadion przy Roosevelta, gdzie 14-krotny mistrz Polski nie wygrał od maja tego roku.

Widzew Łódź to natomiast ekipa, mająca za sobą wygrane derby Łodzi. W każdym razie drużyna Janusza Niedźwiedzia nie rozpieszcza na wyjazdach, mając na swoim koncie trzy z rzędu przegrane starcia w roli gościa. Ostatnio łodzianie ulegli Jagiellonii Białystok (1:2).

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, transmisja na żywo w TV

Piątkowa potyczka będzie oczywiście transmitowana w telewizji. Rywalizacja będzie dostępna na antenach: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, transmisja online

W internecie również będzie można zobaczyć starcie Górnik – Widzew. Rywalizacja będzie transmitowana dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych i na SMART TV. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem rywalizacji są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Górnika zostało oszacowane na 2.30. Z kolei wariant z wiktorią Widzewa kształtuje się w wysokości 3.25.

Górnik Zabrze Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 07:50 .

