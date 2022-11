PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Górnik Łęczna – Piast Gliwice: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już we wtorek pierwszoligowy Górnik podejmie u siebie pogrążonego w kryzysie Piasta. Czy mimo słabej formy ekipa z Ekstraklasy nie zawiedzie? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Górnik – Piast, gdzie oglądać

Górnik Łęczna z pewnością liczył na lepszą kampanię w Fortuna 1 Lidze. Zespół pokonał ostatnio Wisłę Kraków, ale to nieznacznie poprawiło jego sytuację w tabeli. Tam zajmuje dopiero 13. lokatę. Wcześniej w Pucharze Polski okazał się jednak lepszy od takich rywali, jak Arka Gdynia czy ekstraklasowa Korona Kielce.

Piast Gliwice też notuje kiepską formę w lidze. Zwolnienie Waldemara Fornalika jak dotąd nie dało wymiernych rezultatów. Piastunki znajdują się w strefie spadkowej i muszą obecnie walczyć o życie. Wcześniej gliwiczanie rozegrali tylko jeden mecz w Pucharze Polski. Potrzebowali dogrywki, by rozbić Stal Mielec aż 3:0.

Sprawdź nasze typy na mecz Górnik Łęczna – Piast Gliwice.

Górnik – Piast, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Górnik – Piast, transmisja za darmo

Istnieje jednak sposób, aby wtorkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi i Pucharu Polski.

Górnik – Piast, transmisja online

Starcie w Łęcznej dostępne będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

Górnik – Piast, kursy bukmacherskie

Pomimo kiepskiej formy ligowej to grający w Ekstraklasie Piast jest faworytem bukmacherów do zwycięstwa.

Puchar Polski Górnik Łęczna Piast Gliwice 3.60 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2022 08:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin