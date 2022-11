Górnik Łęczna – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Górnik Łęczna – Piast Gliwice to jeden z pierwszych meczów w ramach 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. W roli faworyta do tej potyczki podejdą podopieczni Aleksandra Vukovicia. Gospodarze jednak opromienieni wiktorią nad Wisłą Kraków nie zamierzają być chłopcem do bicia. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Puchar Polski Górnik Łęczna Piast Gliwice 3.60 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 12:18 .

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

W ostatnim czasie w Górniku Łęczna coś drgnęło. Po nieudanym starcie sezonu w pięciu ostatnich spotkaniach Zielono-czarni zanotowali trzy zwycięstwa, notując te jeden remis i jedną porażkę. Piast Gliwice jest natomiast drużyną bez wygranej od trzech meczów. Tym samym trener Aleksandar Vuković wciąż czeka na triumf. Zbyt wielu goli w tym starciu w każdym razie się nie spodziewamy. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

W szeregach gości zabraknie Tomasa Huka oraz Tihomira Konstandinova. Większych problemów ze składem nie mają natomiast gospodarze.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Podopieczni Marcina Prasoła mają za sobą zwycięstwo nad Wisłą Kraków (2:1). Było to efektem trafień Łukasza Grzeszczyka i Serhija Krykuna. Jednocześnie Górnik Łęczna podniósł się z kolan po porażce z Chrobrym Głogów.

Team z Gliwic przegrał natomiast w trakcie minionego weekendu z Wartą Poznań (0:2). Tym samym Piast do wtorkowej batalii podejdzie jako team, znajdujący się w strefie spadkowej tabeli PKO Ekstraklasy.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w kwietniu tego roku w ramach Ekstraklasy. Górą byli Niebiesko-czerwoni, którzy wygrali po golu Kamila Wilczka. Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach między obiema ekipami Piast był górą dwa razy, a jedno spotkanie wygrali łęcznianie.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Marcina Prasoła w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,60.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski – Zbozień, Biernat, S. Cisse, Dziwniel, Tkacz, Łychowydko, Kryeziu, Krykun, Grzeszczyk, Gąska

Piast: Plach – Mokwa, Mosór, Czerwiński, Katranis, Hateley, Chrapek, Kądzior, Felix, Wilczek.

Górnik Łęczna – Piast Gliwice, transmisja meczu

Mecz Górnik Łęczna – Piast będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenie Polsat Sport Extra. Potyczka zacznie się we wtorek o godzinie 17:30.

