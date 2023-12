PressFocus Na zdjęciu: Michał Bajdur

GKS Tychy – Polonia, gdzie oglądać

GKS Tychy wrócił na zwycięską ścieżkę. Bolesne porażki z Lechią Gdańsk (1:3) i GKS-em Katowice (0:1) podawały w wątpliwość szanse tyszan na walkę o awans do PKO BP Ekstraklasy. Później pokonali jednak Termalicę (3:2) i tracą do lidera już tylko pięć punktów – a przecież mają mecz w zanadrzu. Czy go wykorzystają? Polonia Warszawa po raz ostatni wygrała w Fortuna 1 Lidze pod koniec października. Obecnie niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej i z pewnością nie jest faworytem starcia w Tychach.

Sprawdź nasze typy na mecz GKS Tychy – Polonia.

GKS Tychy – Polonia, transmisja na żywo w TV

Mecz 18. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

GKS Tychy – Polonia, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

GKS Tychy – Polonia, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia to walczący o awans do Ekstraklasy tyszanie są faworytem piątkowego meczu.

GKS Tychy Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 11:31 .

