PressFocus Na zdjęciu: Odra Opole - Ruch Chorzów

GKS Tychy – Odra Opole, gdzie oglądać?

GKS Tychy ma obecnie na swoim koncie cztery punkty, a Odra Opole może pochwalić się trzema oczkami. W ten weekend obejrzymy starcie tych drużyn w ramach 5. kolejki Betclic 1. Ligi. Kto wyjdzie zwycięsko z tego meczu? Przekonamy się już dzisiaj (sobota, 17 sierpnia) w godzinach wieczornych.

Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 19:35. Sprawdź nasze typy na spotkanie GKS Tychy – Odra Opole.

GKS Tychy – Odra Opole, transmisja w TV

Mecz między GKS-em Tychy a Odrą Opole zobaczysz w tradycyjnej telewizji – na kanale telewizyjnym TVP 3. Przed mikrofonem usiądą Aleksander Roj oraz Dariusz Dudek.

GKS Tychy – Odra Opole, transmisja online

Spotkanie w ramach 5. kolejki Betclic 1. Ligi jak zwykle obejrzysz również za pośrednictwem internetu – na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Warto dodać, że mecze 1. Ligi są dostępne także w usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Jak to zrobić? Trzeba zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i co ważne, posiadać dowolne środki na koncie.

GKS Tychy – Odra Opole, sonda

GKS Tychy – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są gospodarze.. Kurs na wygraną GKS-u Tychy wynosi około 2.05, a typ na zwycięstwo Odry Opole to mniej więcej 3.40. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.25. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

GKS Tychy Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2024 19:34 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Odra Opole? Spotkanie będzie dostępne na kanale TVP 3, stronie tvpsport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Tychy – Odra Opole? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w tę sobotę (17 sierpnia) o godzinie 19:35.

