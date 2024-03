GKS Tychy - Arka: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W hicie 22. kolejki Fortuna 1 Ligi dojdzie do starcia GKS-u Tychy i Arki Gdynia. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Początek spotkania o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

GKS Tychy – Arka Gdynia, gdzie oglądać

GKS Tychy i Arka Gdynia znajdują się na szczycie Fortuna 1 Ligi. Obie drużyny są na dobrej drodze, by wywalczyć bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Piątkowy mecz, choć decydujący na pewno nie będzie, to może mieć olbrzymi wpływ na końcowe rozstrzygnięcia oraz morale obu drużyn. Tego widowiska nie powinien przegapić żaden fan 1-ligowych zmagań. Pojedynek można śledzić na Polsat Sport Extra.

GKS Tychy – Arka Gdynia, transmisja na żywo w TV

Piątkowy hit Fortuna 1 Ligi pomiędzy GKS-em Tychy i Arką Gdynia będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Extra. Początek starcia o godzinie 20:30.

GKS Tychy – Arka Gdynia, transmisja online

Mecz GKS Tychy – Arka będzie można obejrzeć również online w Polsat Box Go oraz w usłudze PPV. Koszt transmisji pojedynczego spotkania to 10 zł.

GKS Tychy – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako nieznacznego faworyta wskazali Arkę Gdynia. Jednak obie drużyny znajdują się na szczycie, a GKS będzie miał atut własnego boiska, dlatego trudno przewidzieć losy tego pojedynku.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Arka? Mecz można obejrzeć na antenie Polsat Sport Extra oraz online w Polsat Box Go lub w usłudze PPV. Kiedy jest mecz GKS Tychy – Arka? Mecz rozpocznie się w piątek, 1 marca, o godzinie 20:30.

