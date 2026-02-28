REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Katowice – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?
Przed nami Śląski Klasyk w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy – GKS Katowice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Przed tą serią gier gospodarze z 27 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście mają 34 oczka i plasują się wyżej, bo na 4. pozycji w stawce. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania GKS Katowice – Górnik Zabrze.
GKS Katowice – Górnik Zabrze: transmisja w TV
Derby Górnego Śląska będą transmitowane w tradycyjnej telewizji – na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Komentarz zapewnią Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
GKS Katowice – Górnik Zabrze: stream online
Potyczkę między GKS-em Katowice a Górnikiem Zabrze można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego meczu znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Katowice – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie
GKS Katowice – Górnik Zabrze: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (28 lutego) o godzinie 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.