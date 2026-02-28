GKS Katowice – Górnik Zabrze: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Śląski Klasyk będzie hitem tej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego głównego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:15.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

GKS Katowice – Górnik Zabrze: gdzie oglądać?

Przed nami Śląski Klasyk w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy – GKS Katowice zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Przed tą serią gier gospodarze z 27 punktami zajmują 12. miejsce w tabeli, natomiast goście mają 34 oczka i plasują się wyżej, bo na 4. pozycji w stawce. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek tej rywalizacji już w sobotę, czyli 28 lutego, o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

GKS Katowice – Górnik Zabrze: transmisja w TV

Derby Górnego Śląska będą transmitowane w tradycyjnej telewizji – na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Komentarz zapewnią Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

GKS Katowice – Górnik Zabrze: stream online

Potyczkę między GKS-em Katowice a Górnikiem Zabrze można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego meczu znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

GKS Katowice – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

GKS Katowice Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 20:07

GKS Katowice – Górnik Zabrze: pytania i odpowiedzi

