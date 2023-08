IMAGO/Jason Whitman Na zdjęciu: Magdalena Fręch

O której godzinie gra Fręch? Transmisja na żywo

Magdalena Fręch po bardzo zaciętym pojedynku z Hiszpanką Emmą Navarro, wygranym 7:6(10), 1:6, 6:2, zameldowała się w drugiej rundzie US Open 2023. Teraz plasującą się na 77. miejscu w rankingu WTA Polkę czeka nie lada wyzwanie, bowiem po przeciwnej stronie kortu stanie znajdująca się w bardzo dobrej formie Karolina Muchova. Czeska jest obecnie dziesiątą rakietą świata, a do US Open przystąpiła jako finalistka ostatniego turnieju w Cincinnati.

W ubiegłym roku obie tenisistki spotkały się na korcie przy okazji rywalizacji w finałach BJK Cup. Zdecydowanie lepsza okazała się wówczas Muchova, która wygrała 6:2, 6:2. Czeszka jest także zdecydowaną faworytką środowego meczu.

Spotkanie Fręch – Muchova zaplanowane jest na środę (30 sierpnia) i według szacunkowych planów powinno rozpocząć się około godziny 19:00 polskiego czasu.

Ciekawie zapowiadający się mecz Fręch – Muchova można obejrzeć w usłudze STS TV zupełnie bezpłatnie. W telewizji transmisja z tego spotkania powinna być dostępna na jednym z kanałów Eurosportu, który dysponuje prawami do pokazywania US Open w naszym kraju.

Jak obejrzeć mecz Fręch – Muchova za darmo? To bardzo proste. Wystarczy skorzystać z usługi STS TV, do której dostęp można uzyskać spełniają dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

Mecz II rundy US Open Fręch – Muchova rozegrany zostanie 30 sierpnia (środa) i ma rozpocząć się około godziny 19:00 czasu polskiego.

Fręch – Muchova: kto wygra?

Fręch – Muchova, kursy bukmacherskie

Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Muchova? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (30 sierpnia) około godziny 19:00 polskiego czasu.

