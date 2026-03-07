FC Koln – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.03.2026)

FC Koln - Borussia Dortmund to mecz w ramach 25. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na RheinEnergieStadion rozpocznie się w sobotę (7 marca) o godz. 18:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo w TV i online.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

FC Koln – Borussia: gdzie oglądać?

FC Koln zmierzy się z Borussią Dortmund w meczu 25. kolejki 1. Bundesligi. Kozły pod wodzą Lukasa Kwasnioka zajmują obecnie 13. miejsce w tabeli i pozostają bez zwycięstwa od czterech spotkań. W poprzedniej kolejce drużyna z Kolonii przegrała na wyjeździe z Augsburgiem (0:2). Teraz Jakuba Kamińskiego i spółkę czeka znacznie trudniejsze wyzwanie.

Zawodnicy BVB przystępują do tego spotkania jako wicelider rozgrywek. W miniony weekend przegrali jednak na Signal Iduna Park z Bayernem Monachium (2:3). Wcześniej z kolei zremisowali z RB Lipsk (2:2). Podopieczni Niko Kovaca będą chcieli przełamać się na wymagającym terenie w Kolonii i wrócić na zwycięską ścieżkę.

FC Koln – Borussia: transmisja w TV

Spotkanie FC Koln z Borussią Dortmund będzie do objerzenia na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport Extra 1. Starcie na RheinEnergieStadion rozpocznie się o godzinie 18:30.

FC Koln – Borussia: stream online

Rywalizacja pomiędzy FC Koln a Borussią Dortmund będzie także dostępna na portalu elevensports.pl, w usłudze Polsat Box Go oraz w serwisie bukmachera STS TV.

FC Koln – Borussia: sonda

FC Koln – Borussia: kursy bukmacherskie

FC Koeln Borussia Dortmund 4.25 4.00 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 18:01

Kiedy odbędzie się mecz FC Koln – Borussia Dortmund? Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 marca) o godzinie 18:30. Gdzie obejrzeć spotkanie FC Koln – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1, Polsat Sport Extra 1, na portalu elevensports.pl i usłudze bukmachera STS TV.

