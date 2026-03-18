FC Barcelona zagra z Newcastle United w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów w środę 18 marca 2026 roku o godzinie 18:45. Po remisie 1:1 w pierwszym spotkaniu sprawa awansu pozostaje otwarta, a kibice mogą śledzić ten mecz na żywo w TV i online.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Newcastle United, gdzie oglądać?

FC Barcelona w środowy wieczór podejmie przed własną publicznością Newcastle United. Sytuacja przed rewanżem pozostaje całkowicie otwarta, bo pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończyło się remisem 1:1. Drużyna Hansiego Flicka będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska i przypieczętować awans do kolejnej rundy.

Newcastle przystąpi do spotkania po bardzo dobrych występach w ostatnich tygodniach i z pewnością nie odda pola bez walki. Barcelona z kolei pozostaje w dobrej formie strzeleckiej i liczy na skuteczny występ przed własną publicznością. Ten hit Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i online.

Barcelona – Newcastle United, transmisja w TV

Mecz Barcelona – Newcastle United rozpocznie się w środę o godzinie 18:45. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1.

Barcelona – Newcastle United, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji STS. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów.

