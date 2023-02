PressFocus Na zdjęciu: Gabriel

Everton – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Everton po zmianie trenera walczy, aby opuścić strefę spadkową. Jednak czy The Toffees będą wstanie zdobyć choćby jeden punkt ze świetnie spisującym się w tej kampanii Arsenalem? Początek meczu o godzinie 13:30.

Everton – Arsenal, gdzie oglądać

Everton fatalnie spisuje się w tym sezonie i jest na przed ostatnim miejscu w tabeli. The Toffees w ostatnim czasie postanowili rozstać się z Frankiem Lampardem licząc na efekt “nowej miotły”. Obecnie znajdują się na przedostatnim miejscu w tabeli ze stratą dwóch oczek do bezpiecznej lokaty. Jednak w meczu z Arsenalem o punkty będzie im niezwykle trudno.

Arsenal pędzi po autostradzie do mistrzostwa w tym sezonie. Kanonierzy co prawda odpadli z Pucharu Anglii po przegranej z Manchesterem City, ale w lidze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa i obecnie mają pięć punktów przewagi nad drugim w Premier League zespołem Pepa Guardioli. W lidze Arsenal ostatni raz przegrał z Man Utd w ramach 6. kolejki.

Everton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz 22. kolejki Premier League pomiędzy Arsenalem i Evertonem będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2.

Everton – Arsenal, transmisja online

Mecz będzie dostępny online na platformie Viaplay.pl. Wybrane spotkania Premier League, w tym mecz Evertonu z Arsenalem, można oglądać również w serwisie CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

Everton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest oczywiście Arsenal, a kursy na wygraną Kanonierów oscylują wokół 1,40. Bardzo wysokie kursy są natomiast na zwycięstwo Evertonu i wynoszą około 7,90.