fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Eintrachtu Frankfurt

Eintracht – Rangers: gdzie obejrzeć? Bardzo interesująco zapowiada się finał Ligi Europy, który odbędzie się w Sewilli na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję z tego starcia w telewizji i online.

Estadio R. Sanchez Pizjuan Liga Europy Eintracht Frankfurt Rangers 2.37 3.45 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2022 11:42 .

Eintracht Frankfurt – Rangers FC, gdzie obejrzeć

Estadio Ramon Sanchez Pizjuna w Sewilli będzie gospodarze bardzo ciekawej potyczki finałowej w Lidze Europy, w której zmierzą się Eintracht i Rangers. W teorii faworytem wydaje się team z Bundesligi. Szkoci mają jednak już na rozkładzie ekipę z ligi niemieckiej. W półfinale podopieczni Giovanniego Van Bronckhorsta wyeliminowali RB Lipsk.

Rangers do potyczki przystąpią, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. W trakcie minionego weekendu pokonali spokojnie Heart od Midlothian (3:1). Z kolei Eintracht ma za sobą dwa remisy z rzędu kolejno z Borussią M’Gladbach (1:1) i Mainz (2:2). Tymczasem w ramach 1/finału Ligi Europy okazał się lepszy w dwumeczu od West Ham United.

Środowe starcie finałowe Ligi Europy zacznie się o 21:00.

Oglądaj mecz Eintracht – Rangers w Viaplay

Eintracht Frankfurt – Rangers FC, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze środowego meczu nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Jest to następstwem tego, że prawa telewizyjne, że prawa telewizyjne do meczów Ligi Europy nabyło konsorcjum NENT Group, do którego należy platforma Viaplay.

Eintracht Frankfurt – Rangers FC, transmisja online

Starcie Eintracht – Rangers będzie dostępne w internecie. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na platformie Viaplay, z której można korzystać zarówno za pośrednictwem specjalnych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, jak i poprzez dedykowaną stronę internetową. Bój w Sewilli skomentują Rafał Wolski i Michał Zachodny.

Eintracht Frankfurt – Rangers FC, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto będzie górą w środowej batalii. Większe szanse według nich mają przedstawiciele Bundesligi. Kurs na wygraną Eintrachtu u legalnych polskich bukmacherów wynosi 2,35. Tymczasem wariant na wygraną Szkotów to kursy między 3,10 a 3,25.

