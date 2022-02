Cracovia – Lechia Gdańsk: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (11.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Cracovia – Lechia Gdańsk to drugi piątkowy mecz w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Wyłonienie faworyta w tym boju jest sprawą karkołomną. Wszystko w tym starciu może się zdarzyć. Z tego materiału dowiesz się, gdzie można zobaczyć transmisję ze spotkania Cracovia – Lechia Gdańsk w telewizji i w internecie.



Cracovia PKO Ekstraklasa

11.02.2022 20:30

Stadion Miejski

Lechia Gdańsk

Mecz Cracovia – Lechia Gdańsk, gdzie oglądać

Cracovia to drużyna, która w czterech ostatnich spotkaniach ligowych przegrała tylko raz. 12 grudnia Pelle van Amersfoort i spółka ulegli na swoim stadionie Górnikowi Łęczna (0:2). W pozostałych trzech meczach piłkarze Pasów zaliczyli dwa zwycięstwa i remis. Przed tygodniem Cracovia zremisowała wydawało się przegrany bój z Lechem Poznań (3:3).

Lechia Gdańsk to natomiast ekipa, która po dwóch porażkach z rzędu wróciła na ścieżkę zwycięstw w boju ze Śląskiem Wrocław. Biało-zieloni przed tygodniem wygrali z WKS-em (2:0). Niestety dla kibiców teamu z Gdańska ich pupile ostatnio nie radzą sobie dobrze na wyjazdach, gdzie po raz ostatni wygrali 30 października minionego roku.

Mecz Cracovia – Lechia Gdańsk, transmisja TV

Starcie Cracovia – Lechia Gdańsk dostępne będzie w telewizji. Rywalizacja dziewiątej z czwarta ekipą w ligowej tabeli będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Mecz zacznie się o 20:30. Skomentują go Bartosz Gleń i Grzegorz Mielcarski.

Cracovia – Lechia Gdańsk, transmisja za darmo

PKO Ekstraklasa to koszula najbliższa ciału. Chociaż można oglądać w telewizji różne zagraniczne ligi, to liga polska cieszy się popularnością wśród widzów./ W tym sezonie większość spotkań PKO Ekstraklasy można śledzić na antenach Canal+. Mamy jednak dobre wieści dla fanów polskiej piłki. Dzięki promocji Ewinner zakłady bukmacherskie można skorzystać z pakietu 30 dni bezpłatnego dostępu do stacji z rodziny Canal+ na Canal+ online. Spełnienie wytycznych, aby pakiet został aktywowany, jest bardzo proste. Informujemy o tym poniżej.

Zarejestruj się w eWinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie eWinner.

Cracovia – Lechia Gdańsk, transmisja online

Mecz Cracovia – Lechia Gdańsk przede wszystkim jest dostępny w telewizji. Mamy jednak dobre wieści dla użytkowników, którzy preferują śledzenie spotkań piłkarskich online. Drugi piątkowy bój w ramach 21. kolejki PKO Ekstraklasy można oglądać na platformach Canal+ online oraz Player.pl. Obie dostępne są z poziomu dedykowanej strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.

Cracovia – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Konfrontacja na stadionie w Krakowie zapowiada się bardzo interesująco. Szanse obu ekip na zwycięstwo są porównywalne. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Cracovii oszacował na 2,80. Tymczasem kurs w Superbet zakłady bukmacherskie na wiktorię Lechii Gdańsk wynosi 2,60.