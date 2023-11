PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Ozimek

Chrobry – Podbeskidzie, gdzie oglądać

Jeszcze na początku listopada wydawało się niemal pewne, że Chrobry Głogów niebawem pożegna się z Fortuna 1 Ligą. Piłkarze tej drużyny udowodnili jednak, jak niewiele czasem potrzeba, by zupełnie odmienić trend. Chrobry, zupełnie niespodziewanie, wygrał bowiem dwa ostatnie mecze w lidze. Najpierw pokonał skromnie Znicza Pruszków (1:0), a następnie Resovię (1:0). To wystarczyło, by wydźwignąć się poza strefę spadkową. Tego nie może o sobie powiedzieć Podbeskidzie Bielsko-Biała. Obecnie ta ekipa ma o dwa punkty mniej od najbliższych rywali i zajmuje przedostatnią lokatę. Ewentualne zwycięstwo w Głogowie byłoby dla nich na wagę złota.

Chrobry – Podbeskidzie, transmisja na żywo w TV

Mecz 16. kolejki Fortuna 1 Ligi nie będzie dostępny na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Chrobry – Podbeskidzie, transmisja online

Nadchodzące starcie dostępne będzie w aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto na stronie polsatboxgo.pl i wykupisz sportowy abonament w cenie 40 złotych za miesiąc.

Chrobry – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, pomimo ostatnich wyników, to goście mają większe szanse na zwycięstwo – przynajmniej według bukmacherów.

Chrobry Głogów Podbeskidzie Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 06:41 .

