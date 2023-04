Chelsea - Liverpool: transmisja i stream online. We wtorkowy wieczór rozegrany zostanie jeden z zaległym meczów Premier League i powinien dostarczyć wiele emocji. Sprawdź gdzie oglądać mecz Chelsea - Liverpool.

PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Chelsea – Liverpool, gdzie oglądać?

W ramach odrabiania zaległości w Premier League, we wtorkowy wieczór odbędzie się hit pomiędzy zespołami Chelsea i Liverpoolu. Będzie to jednocześnie pojedynek dwóch wielkich rozczarowań obecnego sezonu. Obu drużyn prawdopodobnie w przyszłym sezonie zabraknie w europejskich pucharach.

Chelsea do wtorkowego spotkania przystąpi już bez Grahama Pottera na szkoleniowej ławce. Decyzja o jego zwolnieniu zapadła po ostatniej porażce z Aston Villą. Swoje stanowisko na Anfield Road, mimo niepowodzeń, zachowuje natomiast Juergen Klopp. We wtorek The Reds będą starali się przerwać serię trzech kolejnych porażek. Sprawdź nasze typy na mecz Chelsea – Liverpool.

Chelsea – Liverpool, transmisja w TV

Telewizyjna transmisja z meczu Chelsea – Liverpool niestety nie będzie dostępna. Spotkanie, które rozegrane zostanie we wtorek (4 kwietnia) o godzinie 21:00 będzie transmitowane tylko na platformie Viaplay.

Chelsea – Liverpool, transmisja online

Mecz Chelsea – Liverpool można obejrzeć tylko online za pośrednictwem internetu. Transmisję można oglądać korzystając z platformy streamingowej Viaplay.