IMAGO/Jose Breton/NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Celta – Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona jak na razie nie jest w stanie odbudować zaufania kibiców. Drużyna Xaviego Hernandeza w dalszym ciągu spisuje się ze zmiennym skutkiem, lepsze występy przeplatając znacznie słabszymi. Tych drugich jest także zdecydowanie więcej. Potwierdzeniem tego jest postawa Barcelony w ostatnich kolejkach. Po dwóch wygranych z rzędu, przed tygodniem dość szczęśliwie zremisowała 3:3 z Granadą.

W sobotę Dumę Katalonii czeka pojedynek z innym zespołem walczącym o utrzymanie. Przed własną publicznością Barcelonę podejmować będzie Celta Vigo, która ma aktualnie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. W foli faworyta na murawę wybiegnie oczywiście zespół Roberta Lewandowskiego, ale gospodarze na pewno myślą o sprawieniu niespodzianki. Sprawdź typy na mecz Celta – Barcelona.

Celta – Barcelona, transmisja w TV

Mecz Celta – Barcelona rozegrany zostanie w ramach 25. kolejki La Liga. Mecz zaplanowany jest na sobotę (17 lutego) i rozpocznie się o godzinie 18:30. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie “na żywo” na kanale Eleven Sports 1.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Transmisja pojedynku Celta – Barcelona będzie dostępna także za pośrednictwem usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste, ponieważ wystarczy spełnić tylko dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Celta – Barcelona zostanie odblokowany

Celta – Barcelona, transmisja online

Mecz Celta – Barcelona można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online.

Celta – Barcelona, kto wygra?

Celta – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania, ale nie odbierają również szans Celcie na sprawienie niespodzianki. Kursy na wygraną zespołu Xaviego Hernandeza potrafią przekraczać 1.85.

Celta Vigo FC Barcelona 4.20 3.90 1.98 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2024 11:59 .