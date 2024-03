IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Donyell Malen

Borussia – PSV, gdzie oglądać

Borussia Dortmund zdaje już sobie sprawę, że w tym sezonie nie powalczy o mistrzostwo Bundesligi. Jej jedyną szansą na złapanie powietrza jest dalsza rywalizacja w Lidze Mistrzów. Przed trzema tygodniami PSV Eindhoven zdołało u siebie zremisować z przybyszami z Niemiec. Teraz, na Signal Iduna Park, może zdarzyć się wszystko. To jednak Holendrzy będą w tym meczu w lepszych nastrojach. Pewnie zmierzają bowiem po odzyskanie mistrzostwa Eredivisie.

Sprawdź nasze typy na mecz Borussia – PSV.

Borussia – PSV, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

Borussia – PSV, transmisja online

Borussia – PSV, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów to gospodarze mają znacznie większe szanse na wygraną, a co za tym idzie, awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund PSV Eindhoven Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2024 07:56 .

