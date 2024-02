IMAGO / David Blunsden Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru CIty

Brentford – Manchester City, gdzie oglądać

Brentford znajduje się w fatalnej dyspozycji w ostatnich tygodniach. Pszczółki wygrały zaledwie jedno z dziewięciu spotkań, a przegrały aż siedem. Nic nie wskazuje na to, by gospodarze poprawili ten bilans w pojedynku z Manchesterem City. Obywatele mają na swoim koncie aż osiem zwycięstw z rzędu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W poniedziałek zespół Guardioli powinien dopisać kolejne trzy punkty, choć należy zauważyć, że dość niespodziewanie dwie ostatnie bezpośrednie rywalizacje zakończyły się zwycięstwami Brentford.

Brentford – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Starcie Brentford – Manchester City będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

Brentford – Manchester City, transmisja online

Pojedynek The Citizens będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online oraz na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Brentford – Manchester City, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w oczach bukmacherów jest Manchester City. Kursy na wygraną Obywateli wynoszą około 1,42. Dla porównania typy na zwycięstwo Brentford oscylują wokół 7,60. Dziwić to nie może, jeśli spojrzymy na ostatnie wyniki obu zespołów.

Brentford Manchester City 8.00 5.60 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2024 06:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Brentford – Manchester City? Mecz będzie dostępny CANAL+ Sport oraz online w CANAL+ Online i na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Brentford – Manchester City? Mecz rozpocznie się w poniedziałek, 5 lutego, o godzinie 21:00.

