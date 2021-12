PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Brentford – Chelsea: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym z ćwierćfinałowych meczów Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) The Blues zmierzą się na wyjeździe z Brentfordem. Środowego spotkania nie pokaże żadna polska telewizja, ale jest inny sposób, dzięki któremu można obejrzeć dzisiejszy pojedynek zupełnie za darmo.

Mecz Chelsea dzisiaj, gdzie oglądać

The Blues ostatnich tygodni nie mogą zaliczyć do udanych. Z pięciu ostatnich spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wygrali zaledwie jedno. Ligowa porażka z West Hamem oraz remisy z Evertonem i Wolverhamptonem sprawiły, że ich strata do prowadzącego w tabeli Premier League Manchesteru City wzrosła do sześciu punktów.

Wpływ na postawę drużyny Thomasa Tuchela mają między innymi problemy kadrowe, spowodowane także licznymi zakażeniami w zespole. Niewykluczone, że z tego powodu w środowym meczu z Brentfordem szansę występu otrzyma kilku młodych zawodników. Niemiecki szkoleniowiec być może będzie chciał oszczędzić kilku piłkarzy przed świąteczno-noworocznym maratonem.

Ze swoimi problemami zmaga się również Brentford, choć zdaje sobie sprawę, że szansa na sprawienie niespodzianki w konfrontacji z Chelsea jest teraz większa niż kiedykolwiek. Na murawę w roli faworyta wybiegną jednak The Blues. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Brentford – Chelsea.

Mecz Chelsea dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Dzisiejszego spotkania 1/4 finału Carabao Cup (Pucharu Ligi Angielskiej) nie obejrzymy w polskiej telewizji. Prawami do pokazywania tych rozgrywek dysponuje Eleven Sports, które jednak zdecydowało się pokazywać na swojej antenie inny mecz. Spotkanie będzie można jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu.

Brentford – Chelsea, transmisja online

Eleven Sports transmisji z dzisiejszego spotkania z udziałem Chelsea nie pokaże również na swojej stronie internetowej. Stream online będzie jednak dostępny zupełnie za darmo w innym miejscu. Transmisję z meczu, który wyłoni jednego z półfinalistów rozgrywek, obejrzymy na stronie legalnego bukmachera STS. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji. To bardzo proste!

Brentford – Chelsea: transmisja na żywo za darmo

Transmisja z meczu Brentford – Chelsea będzie dostępna w usłudze STS TV, którą swoim klientów zupełnie za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Aby zyskać możliwość obejrzenia dzisiejszego meczu, wystarczy spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszym jest posiadanie zarejestrowanego konta w STS, natomiast drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Bukmacher nie stawia tutaj żadnych wymagań dotyczących jego kursu czy też stawki.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta u tego bukmachera, możesz je założyć klikając w poniższy link. Podając przy rejestracji kod promocyjny GOAL można uzyskać także atrakcyjny pakiet powitalny, w skład którego wchodzi między innymi zakład bez ryzyka do 234 złotych.

Brentford – Chelsea, kursy bukmacherskie

Choć wyjściowy skład Chelsea na dzisiejsze spotkanie jest jedną wielką zagadką, bukmacherzy dają The Blues większe szanse na sukces od ich rywali.

Brentford Chelsea 3.75 3.30 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. grudnia 2021 13:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin