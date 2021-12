Brentford – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (22.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Brentford – Chelsea: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Zmagającą się z wyraźną zadyszką Chelsea w środę o awans do półfinału jednego z krajowych pucharów zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. The Blues są oczywiście faworytem, ale gospodarze wcale nie stoją na straconej pozycji.

Brentford – Chelsea, typy i przewidywania

Na papierze faworytem jest Chelsea. Wiele jednak wskazuje na to, że goście przystąpią do tego meczu w mocno zmienionym zestawieniu. Trzeba jednak podkreślić, że trener Thomas Tuchal ma w tej kwestii szerokie pole manewru i nawet jeżeli zdecyduje się postawić na większą liczbę dublerów lub młodych zawodników, to Chelsea biorąc również pod uwagę sytuację kadrowa gospodarzy, nie powinna mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

My mamy małe wątpliwości, więc stawiamy na wygraną Chelsea z podpórką w postaci remisu, ale dorzucamy do tego zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: podwójna szansa: X2 i powyżej 1,5 bramki

Brentford – Chelsea, sytuacja kadrowa

W składzie Chelsea na środowe spotkanie można spodziewać się wielu zmian i braku ważnych zawodników. Głównym powodem są liczne przypadki zakażeń koronawirusem, bowiem pozytywne wyniki testów uzyskali Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku i Timo Werner. Ponadto Thomas Tuchel nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Trevora Chalobaha, Andreasa Christensena i Hakima Ziyecha. Niewykluczone również, że szansę występu od pierwszej minuty otrzyma kilku młodych zawodników.

Z poważnymi problemami kadrowymi zmaga się również Brentford, w którego szeregach zabraknie między innymi Kristoffera Ajera, Joshuy Dasilvy, Juliana Jeanviera, Davida Raya i Zanki.

Brentford – Chelsea, ostatnie wyniki

Wyniki Chelsea w ostatnich tygodniach są dalekie od oczekiwań kibiców. Podopieczni Thomasa Tuchela wygrali tylko jeden z czterech ostatnich ligowych spotkań i mocno skomplikowali swoją sytuację w walce o mistrzowski tytuł. The Blues zdołali jedynie pokonać 3:2 Leeds United, który ostatnio spisuje się bardzo słabo. W innych spotkaniach zespół ze Stamford Bridge musiał uznać wyższość West Hamu United (2:3) oraz remisował z Evertonem (1:1) i Wolverhamptonem (0:0).

Teraz piłkarzy Chelsea czeka ważne spotkanie w Carabao Cup, którego stawką będzie awans do półfinału. Ich wyjazdowym rywalem będzie Brentford, który ostatnie tygodnie może zaliczyć do całkiem udanych. W lidze przegrał tylko jeden z pięciu ostatnich meczów, a w tym czasie odniósł dwa zwycięstwa przed własną publicznością – wygrywając 1:0 z Evertonem i 2:1 z Watfordem. Gorzej szło mu na wyjazdach (3:3 z Newcastle, 0:2 z Tottenhamem, 2:2 z Leeds), ale w środowy wieczór zagra u siebie.

Brentford – Chelsea, historia

Obie drużyny w tym sezonie miały już okazję mierzyć się na Brentford Community Stadium. W październikowym meczu 8. kolejki Premier League lepsza okazała się Chelsea, która wygrała skromnie 1:0 po trafieniu Bena Chilwella tuż przed przerwą.

W przeszłości obie jedenastki rywalizowały już ze sobą w rozgrywkach pucharowych. Po raz ostatni miało to miejsce w styczniu 2017 roku w ramach 1/16 finału Pucharu Anglii. Chelsea nie miała wówczas żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa przed własną publicznością (4:0).

Brentford – Chelsea, kursy bukmacherów

Brentford – Chelsea, przewidywane składy

Brentford: Fernandez – Goode, Jansson, Thompson – Roerslev, Ghoddos, Bidstrup, Jensen, Fosu-Henry – Toney, Forss

Chelsea: Kepa – Azpilicueta, Rudiger, Sarr – James, Saul, Kovacic, Alonso – Mount, Barkley – Havertz

Brentford – Chelsea, transmisja meczu

Środowe spotkania pomiędzy Brentford i Chelsea nie obejrzymy w polskiej telewizji. Mająca prawa do transmisji rozgrywek Carabao Cup stacja Eleven Sports zdecydowała się na pokazanie innych spotkań.

