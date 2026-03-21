Borussia Dortmund – Hamburger SV: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.03.2026)

16:17, 21. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Borussia Dortmund - Hamburger SV to mecz w ramach 27. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Signal Iduna Park odbędzie się w sobotę (21 marca) o godz. 18:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Borussia – HSV: gdzie oglądać?

Borussia Dortmund zmierzy się na Signal Iduna Park z Hamburger SV w ramach 27. kolejki 1. Bundesligi. W BVB mają jeszcze nadzieje, żeby dogonić Bayern Monachium, którzy są na czele tabeli. Piłkarze Niko Kovaca po porażce w Der Klassiker notują obecnie serię dwóch zwycięstw z rzędu.

Tymczasem HSV chce zapewnić sobie utrzymanie. Beniaminek jest już blisko wykonania zadania, a zwycięstwo nad Vfl Wolfsburg i remis z FC Koln oddaliło hamburczyków od strefy spadkowej. Drużyna Merlina Polzina postara się teraz sprawić niespodziankę w Dortmundzie.

Borussia – HSV: transmisja w TV

Mecz Borussia Dortmund – Hamburger SV będzie dostępny w telewizji na antenie Eleven Sports 2. Rywalizację, która zostanie rozegrana na Signal Iduna Park, skomentują Michał Wszołek i Marcin Borzęcki.

Borussia – HSV: stream online

Spotkanie między Borussią Dortmund a HSV będzie także transmitowane na portalu elevensports.pl. Mecz będzie też dostępny w usłudze bukmachera STS TV. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 18:30.

Oglądaj mecz Borussia Dortmund – Hamburger SV na żywo za darmo!

Borussia – HSV: sonda

Kto wygra mecz na Signal Iduna Park?

  • Borussia Dortmund
  • Będzie remis
  • Hamburger SV
  • Borussia Dortmund
  • Będzie remis
  • Hamburger SV

0 Votes

Borussia – HSV: kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund
Hamburger SV
1.42
4.90
6.90
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2026 03:09
Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Hamburger SV?

Spotkanie zostanie rozegrane na Signal Iduna Park w sobotę (21 marca) o godzinie 18:30.

Gdzie obejrzeć spotkanie Borussia Dortmund – Hamburger SV?

Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2, na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

