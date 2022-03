fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund – Arminia to jeden z ciekawszych niedzielnych meczów 26. kolejki Bundesligi. Zdecydowanym faworytem tego starcia są zawodnicy Marco Rose. Zapoznaj się z informacjami, gdzie spotkanie Borussia – Arminia będzie dostępne w TV i online.

Signal Iduna Park 1. Bundesliga Borussia Dortmund Arminia Bielefeld 1.28 6.12 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 11:40 .

Mecz Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, gdzie oglądać

25 punktów dzieli w ligowej tabeli Borussię Dortmund i Arminii Bielefeld. Drużyna Marco Rose jest wiceliderem Bundesligi. Z kolei zespół z Schuco Arena plasuje się aktualnie tuż nad strefą spadkową.

Dortmundczycy mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu remisach. Tydzień teamu Borussia podzieliła się punktami w ligowym boju z Augsburgiem (1:1). Wcześniej natomiast zremisowała w Lidze Europy z Rangersami (2:2).

Arminia to z kolei team, który ostatnio zanotował dwie z rzędu porażki. Panaceum na zespół Franka Kramera znalazły takie drużyny jak Augsburg (1:0) i Bayern Leverkusen (3:0).

Mecz Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, transmisja TV

Rywalizacja Borussia – Arminia nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, transmisja za darmo

Borussia Dortmund ma szansę na to, aby zmniejszyć stratę do prowadzącego Bayernu Monachium w ligowej tabeli do siedmiu oczek. Starcie na Signal Iduna Park można zobaczyć za darmo w internecie. Transmisję z meczu BVB z Arminią zaplanował STS. Bukmacher daje możliwość śledzenia spotkania po spełnieniu odpowiednich wytycznych. Przede wszystkim trzeba mieć konto zarejestrowane na STS. Równie ważne jest posiadanie rozegranego kuponu. Po spełnieniu tych warunków transmisja z meczu zostanie odblokowana.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, transmisja online

Mecz Borussia – Arminia będzie tylko dostępny w internecie. Spotkanie będzie można zobaczyć na platformie Viaplay. Starcie, które zacznie się o 17:30, skomentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, kursy bukmacherskie

Bez wątpienia Borussia Dortmund jest faworytem dzisiejszego boju na Signal Iduna Park. STS zakłady bukmacherskie ustalił, że kurs na ewentualny triumf BVB wynosi 1,28. Tymczasem opcja na zwycięstwo ligowego outsidera w Superbet zakłady bukmacherskie została oszacowana na 11,00.