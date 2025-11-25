Juventus we wtorkowy wieczór zmierzy się z Bodo/Glimt w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Bodo/Glimt – Juventus, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór dojdzie do interesującej rywalizacji w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w niej Juventus zmierzy się na wyjeździe z Bodo/Glimt. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po remisie z Fiorentiną (1:1).

Bodo/Glimt natomiast w swoim ostatnim meczu stanęło na wysokości zadania. Norwedzy pokonali KFUM Oslo (2:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ Juventus nie jest zdecydowanym faworytem tego starcia.

Bodo/Glimt – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 6.

Bodo/Glimt – Juventus, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja będzie również transmitowana drogą online. Mecz obejrzysz w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bodo/Glimt – Juventus, kto wygra?

Bodo/Glimt – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Bodo/Glimt natomiast sięga nawet 3.15.

Gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt – Juventus? Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Extra 6. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Bodo/Glimt – Juventus? Spotkanie odbędzie się już we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.

