Belgia – Kanada: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Trwający mundial to ostatnia szansa dla złotego pokolenia Belgów. Czy w swoim pierwszym meczu na turnieju dadzą radę Kanadzie? Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Belgia Kanada 1.55 4.50 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2022 09:08 .

Belgia – Kanada, gdzie oglądać

Czy złote pokolenie reprezentacji Belgii będzie musiało szczycić się brązowym medalem z Mistrzostw Świata w Rosji? Wiele na to wskazuje. Choć Czerwone Diabły co dwa lata typowane są na jednego z faworytów do triumfu w wielkim turnieju, jak dotąd ta sztuka im się nie udała. W Katarze najprawdopodobniej po raz ostatni dysponują zespołem zdolnym do walki o główne trofeum.

Aby do tego doszło, najpierw muszą wygrać pierwszy mecz w grupie. A rywal wcale nie będzie łatwy. Reprezentacja Kanady w ostatnich latach zanotowała wielki progres, a gracze tacy, jak Alphonso Davies mogą zrobić różnicę i skrzywdzić faworytów.

Belgia – Kanada, transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie obejrzysz na kanałach: TVP 1 i TVP Sport.

Belgia – Kanada, transmisja online

Nadchodzący mecz dostępny będzie również w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę sport.tvp.pl i znajdziesz zakładkę “transmisje”. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy.

Belgia – Kanada, kursy bukmacherskie

Trzecia ekipa poprzedniego mundialu to zdecydowani faworyci meczu z Kanadą.

