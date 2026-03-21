Bayern Monachium – Union Berlin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.03.2026)

Bayern Monachium podejmie Union Berlin na Allianz Arenie w 27. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 marca, o godz. 15:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Bayern – Union: gdzie oglądać?

Bayern Monachium zagra z Unionem Berlin na Allianz Arenie w 27. kolejce 1. Bundesligi. Bawarczycy są liderem tabeli, choć w poprzedni weekend stracili punkty w Leverkusen. Mecz z Leverkusen kończyli w dziewiątkę, a remis uratował Luis Diaz. Do pełnił sił natomiast wrócił Harry Kane, który ma na koncie w sezonie ligowym aż 30 bramek.

Berlińczycy z kolei zajmują dziewiątą lokatę. W zeszły weekend Union ograł na wyjeździe Freiburg (1:0), a gola w 92. minucie strzelił Jeong Woo-yeong. Goście do stolicy Bawarii pojadą bez większej presji i każdy punkt będzie traktowany jak wielka niespodzianka.

Bayern – Union: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z Unionem Berlin będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentuje duet Michał Wszołek – Sebastian Chabiniak. Początek starcia o godzinie 15:30.

Bayern – Union: stream online

Mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Unionem Berlin będzie także transmitowane na portalu elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.

Bayern – Union: sonda

Bayern – Union: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Union Berlin 1.18 8.70 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2026 03:09

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Union Berlin? Spotkanie rozpocznie się w sobotę (21 marca) o godzinie 15:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Union Berlin? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

