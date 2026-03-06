Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.03.2026)

Bayern Monachium - Borussia Monchengladbach to mecz w ramach 25. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na Allianz Arenie odbędzie się w piątek (6 marca) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Bayern – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Borussię Monchengladbach na Allianz Arenie w spotkaniu otwierającym 25. kolejkę 1. Bundesligi. Bawarczycy po zwycięstwie w Der Klassikerze nad Borussią Dortmund mają już 11 punktów przewagi nad największym rywalem i pewnym krokiem zmierzają po kolejne mistrzostwo Niemiec. W piątkowym meczu Vincent Kompany nie będzie mógł jednak skorzystać z usług swojego najlepszego strzelca. Harry Kane zmaga się z urazem łydki.

Z kolei ekipa Źrebaków pod wodzą Eugena Polanskiego zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli. Wiosna w wykonaniu drużyny nie należy do najbardziej udanych, notując serię siedmiu meczów bez wygranej. Negatywną passę udało się jednak przerwać w poprzedni weekend dzięki skromnemu zwycięstwu nad Unionem Berlin (1:0).

Bayern – Borussia Monchengladbach: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z Borussią Monchengladbach będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Potyczkę mistrzów Niemiec ze Źrebakami skomentują Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński.

Bayern – Borussia Monchengladbach: stream online

Mecz Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach będzie także transmitowany na portalu elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.

Bayern – Borussia Monchengladbach: sonda

Bayern – Borussia Monchengladbach: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Borussia M'gladbach 1.22 8.40 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2026 17:10

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach? Spotkanie rozpocznie się na Allianz Arenie w piątek (6 marca) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

