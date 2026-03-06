Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.03.2026)

Bayern – Borussia Monchengladbach: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie Borussię Monchengladbach na Allianz Arenie w spotkaniu otwierającym 25. kolejkę 1. Bundesligi. Bawarczycy po zwycięstwie w Der Klassikerze nad Borussią Dortmund mają już 11 punktów przewagi nad największym rywalem i pewnym krokiem zmierzają po kolejne mistrzostwo Niemiec. W piątkowym meczu Vincent Kompany nie będzie mógł jednak skorzystać z usług swojego najlepszego strzelca. Harry Kane zmaga się z urazem łydki.
Z kolei ekipa Źrebaków pod wodzą Eugena Polanskiego zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli. Wiosna w wykonaniu drużyny nie należy do najbardziej udanych, notując serię siedmiu meczów bez wygranej. Negatywną passę udało się jednak przerwać w poprzedni weekend dzięki skromnemu zwycięstwu nad Unionem Berlin (1:0).
Bayern – Borussia Monchengladbach: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z Borussią Monchengladbach będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Potyczkę mistrzów Niemiec ze Źrebakami skomentują Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński.
Bayern – Borussia Monchengladbach: stream online
Mecz Bayern Monachium – Borussia Monchengladbach będzie także transmitowany na portalu elevensports.pl. Spotkanie obejrzysz też w usłudze bukmachera STS TV.
Bayern – Borussia Monchengladbach: sonda
Kto wygra mecz?
- Bayern Monachium
- Remis
- Borussia Monchengladbach
0 Votes
Bayern – Borussia Monchengladbach: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się na Allianz Arenie w piątek (6 marca) o godzinie 20:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, na portalu elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.