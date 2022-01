PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Borussia Moenchengladbach: transmisja za darmo oraz stream online. Osłabieni brakiem kilkunastu zawodników Bawarczycy dzisiejszego wieczoru zmierzą się u siebie z Borussią M’gladbach. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź jak obejrzeć rozgrywany na Allianz Arena mecz zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Po kilkutygodniowej przerwie wracają emocje związane z rywalizacją w Bundeslidze. W pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej Bayern Monachium zmierzy się z Borussią M’gladbach. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem gospodarze przystąpią do niego poważnie osłabieni. Julian Nagelsmann nie będzie miał do swojej dyspozycji kilkunastu piłkarzy, których śmiało mógł wystawić w wyjściowej jedenastce na piątkowe spotkanie. Większość z nich z gry wyeliminowały pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

Istniało duże ryzyko, że spotkanie zostanie odwołane, ale ostatecznie podjęto decyzję o rozegraniu go zgodnie z planem. Mimo poważnych osłabień to Bayern pozostaje faworytem do zdobycia kompletu punktów. Bawarczycy będą chcieli również zrewanżować się Borussii za dwa wcześniejsze pojedynki z tego sezonu. Ligowa konfrontacja w M’gladbach zakończyła się remisem 1:1, natomiast w pucharowym starciu Borussia niespodziewanie rozbiła Bawarczyków aż 5:0.

Czy Robert Lewandowski i spółką rozpoczną 2022 rok od zwycięstwa, co pozwoli im zrobić kolejny krok w kierunku mistrzowskiego tytułu? Przekonamy się wieczorem. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – M’gladbach.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Z początkiem 2022 roku nic nie zmieniło się w kwestii telewizyjnych transmisji z meczów Bundesligi. Nadal rywalizacji w niemieckiej ekstraklasie nie będziemy mogli śledzić w naszym kraju. Mecze można oglądać tylko za pośrednictwem internetu korzystając z usługi udostępnionej przez platformę streamingową Viaplay. To wiąże się oczywiście z kosztami. Poniżej prezentujemy jednak sposób, dzięki któremu wszystkie spotkania Bundesligi, a także dzisiejszy mecz Bayernu z Borussią obejrzymy zupełnie za darmo.

Bayern – Borussia Moenchengladbach, transmisja online

Aby obejrzeć spotkanie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay należy wykupić miesięczną subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 zł. Możemy jednak również zaoszczędzić tę kwotę i obejrzeć mecz dzięki legalnemu bukmacherowi STS, który transmisje udostępnia zupełnie. Jakie warunki trzeba spełnić? Prezentujemy je poniżej.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Dzisiejsze spotkanie Bayernu z Borussią M’gladbach zupełnie za darmo obejrzymy dzięki usłudze STS TV, którą na swojej stronie dla swoich klientów udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Aby odblokować transmisję trzeba spełnić dwa proste warunki – posiadać zarejestrowane konto w STS oraz zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny zakład bez żadnych wymogów dotyczących minimalnej stawki czy kursu.

Bayern – Borussia Moenchengladbach, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wierzą w niespodziankę w tym spotkaniu. Mimo trudnej sytuacji kadrowej to Bayern jest ich zdaniem zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów.

