Bayern Monachium – Borussia M’gladbach: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern – Borussia Moenchengladbach: typy i kursy na mecz Bundesligi. Zdziesiątkowany lider Bundesligi po rundzie jesiennej, rywalizację w rundzie rewanżowej rozpocznie na Allianz Arena podejmując bardzo niewygodnego dla siebie rywala. Czy mocno osłabiona drużyna Juliana Nagelsmanna stanie na wysokości zadania i sięgnie po komplet punktów? Nie będzie o to łatwo.

Bayern – Borussia Moenchengladbach, typy i przewidywania

Rozegranie piątkowego spotkania stało pod dużym znakiem zapytania. Powodem były liczne przypadki koronawirusa w bawarskim zespole. Z tego powodu Julian Nagelsmann nie będzie miał do swojej dyspozycji dziewięciu zawodników, a kilku innych nie zagra z powodu kontuzji czy wyjazdu na Puchar Narodów Afryki. W niepełnym składzie do Monachium przyjedzie także Borussia, ale po jej stronie osłabienia są znacznie mniejsze.

Bayern w piątkowym meczu ma również wiele do udowodnienia swoim rywalom, dlatego też zrobi wszystko aby zgarnąć komplet punktów. Nie będzie o nie jednak łatwo. My w tym meczu spodziewamy się sporych emocji, a nie mająca nic do stracenia drużyna gości zrobi wszystko, aby sprawić kolejną niespodziankę. My w tym meczu stawiamy na gole i to z obu stron. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Bayern – Borussia Moenchengladbach, ostatnie wyniki

Bayern Monachium do rundy wiosennej Bundesligi przystępuje w komfortowej sytuacji. Bawarczycy prowadzą w ligowej tabeli z dziewięcioma punktami przewagi nad swoim najgroźniejszym rywalem w walce tytuł – Borussią Dortmund. Drużyna Juliana Nagelsmanna jest więc na bardzo dobrej drodze do sięgnięcia po kolejne mistrzostwo.

W zupełnie innej sytuacji jest jedenastka z M’gladbach, którą po fatalnej końcówce rundy jesiennej czeka teraz walka o pozostanie w Bundeslidze. Borussia zajmuje obecnie dopiero 14. miejsce w tabeli Bundesligi i ma tylko trzy punkty przewagi nad przedostatnią Arminią Bielefeld.

Bayern ubiegły rok zakończył świetną serią siedmiu kolejnych spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Na ligowych boiskach wygrał w tym czasie pięć meczów, a dwóch ostatnich rozbił rywali aplikując im łącznie dziewięć bramek i nie tracąc przy tym ani jednej – 5:0 ze Stuttgartem na wyjeździe i 4:0 u siebie z Wolfsburgiem.

Fani Borussii byli w zupełnie innych nastrojach. W końcówce roku jedenastka z M’gladbach zanotowała bowiem fatalną passę czterech kolejnych porażek, tracąc w tych spotkaniach aż 17 bramek. Seria została przerwana w ostatnim meczu w 2021 roku, w którym Borussii udało się zdobyć jeden punkt w wyjazdowej potyczce z Hoffenheim (1:1).

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Bayern – Borussia Moenchengladbach, historia

Bilans dotychczasowych pojedynków obu drużyn jest oczywiście korzystny dla Bayernu, który wygrał 51 ze 107 ligowych potyczek z Borussią. Drużyna z M’gladbach ma na koncie 26 wygranych. W ostatnim czasie radziła sobie jednak bardzo dobrze w konfrontacjach z Bawarczykami, a potwierdzeniem tego są także wyniki z obecnego sezonu.

Bayern wygrał tylko 4 z 9 ostatnich ligowych meczów z Borussią. Rywale w tym samym czasie odnieśli tyle samo zwycięstw. Jedyny remis miał miejsce w tym sezonie, kiedy sierpniowe spotkanie 1. kolejki zakończyło się remisem 1:1. Nie był to jednak jedyny mecz obu drużyn w tym sezonie.

Pod koniec października obie jedenastki mierzyły się na Borussia-Park w ramach 1/16 finału Pucharu Niemiec. Mecz zakończył się klęską faworyzowanego Bayernu, który został rozbity przez Borussię aż 5:0.

Bayern – Borussia Moenchengladbach, kursy bukmacherskie

Bayern – Borussia Moenchengladbach, przewidywane składy

Z aż 13 zawodników pierwszego zespołu w piątkowy wieczór nie będzie mógł skorzystać trener Bayernu Julian Nagelsmann. Aż dziewięciu z nich (Coman, Davies, Hernandez, Neuer, Nianzou, Richards, Sane, Tolisso, Upamecano) nie pojawi się na murawie z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Ponadto nie zagrają zmagający się z problemami zdrowotnymi Goretzka i Stanisić, a także Choupo-Moting i Sarr, którzy udali się na zgrupowania swoich reprezentacji przez zbliżającym się Pucharem Narodów Afryki.

Z problemami kadrowymi zmaga się również trener Borussii Adi Huetter. Koronawirus wyeliminował z gry Bennettsa, Doucoure, Scally’ego i Zakarię, kontuzjowany jest Hofmann, a Bensebaini przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Algierii.

Bayern: Ulreich – Pavard, Kimmich, Suele – Roca, Musiala – Gnabry, Sabitzer, Mueller, Tillman – Lewandowski

Borussia: Sommer – Ginter, Elvedi, Jantschke – Lainer, Kramer, Kone, Netz – Stindl, Plea – Embolo

Bayern – Borussia Moenchengladbach, transmisja meczu

