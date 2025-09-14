Barcelona – Valencia: gdzie oglądać?
FC Barcelona po przerwie na reprezentacje wraca do zmagań w rozgrywkach La Liga. Na początek czeka ich domowe starcie z Valencią. W meczu nie weźmie udziału Lamine Yamal. Mimo to Katalończycy będą zdecydowanym faworytem. Po raz pierwszy w tym sezonie od początku może wystąpić Robert Lewandowski. Reprezentant Polski zmagał się wcześniej z drobnym urazem.
Barcelona – Valencia: transmisja w TV
Mecz FC Barcelona – Valencia odbędzie się w niedzielę (14 września) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport. Spotkanie skomentuje duet Michał Mitrut i Leszek Orłowski.
Barcelona – Valencia: transmisja online
La Liga w sezonie 2025/2026 jest również dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp można uzyskać, wykupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz ligi hiszpańskiej w ofercie znajdzie się także Liga Mistrzów i Ekstraklasa.
Barcelona – Valencia: kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego meczu bez dwóch zdań będzie FC Barcelona. Bukmacher STS proponuje kurs na zwycięstwo Blaugrany na poziomie 1.30. Z kolei triumf Valencii można dodać do kuponu z kursem 9.60.
Barcelona – Valencia: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- FC Barcelona 88%
- Remis 4%
- Valencia 8%
24+ Votes
