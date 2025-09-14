FC Barcelona zmierzy się przed własną publicznością z Valencią w 4. kolejce La Liga. Mimo nieobecności Lamine Yamala drużyna z Katalonii będzie wyraźnym faworytem. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona - Valencia.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Valencia: gdzie oglądać?

FC Barcelona po przerwie na reprezentacje wraca do zmagań w rozgrywkach La Liga. Na początek czeka ich domowe starcie z Valencią. W meczu nie weźmie udziału Lamine Yamal. Mimo to Katalończycy będą zdecydowanym faworytem. Po raz pierwszy w tym sezonie od początku może wystąpić Robert Lewandowski. Reprezentant Polski zmagał się wcześniej z drobnym urazem.

Barcelona – Valencia: transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Valencia odbędzie się w niedzielę (14 września) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport. Spotkanie skomentuje duet Michał Mitrut i Leszek Orłowski.

Barcelona – Valencia: transmisja online

La Liga w sezonie 2025/2026 jest również dostępna w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Dostęp można uzyskać, wykupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz ligi hiszpańskiej w ofercie znajdzie się także Liga Mistrzów i Ekstraklasa.

Barcelona – Valencia: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu bez dwóch zdań będzie FC Barcelona. Bukmacher STS proponuje kurs na zwycięstwo Blaugrany na poziomie 1.30. Z kolei triumf Valencii można dodać do kuponu z kursem 9.60.

Przy rejestracji w STS podaj kod promocyjny GOALPROMO, a odbierzesz na start bonusy do 660 zł.

FC Barcelona Valencia CF 1.30 6.00 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 21:40 .

Barcelona – Valencia: kto wygra?

Kto wygra mecz? FC Barcelona

Remis

Valencia FC Barcelona 88%

Remis 4%

Valencia 8% 24+ Votes

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Valencia? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie FC Barcelona – Valencia? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (14 września) o godzinie 21:00 na Estadi Johan Cruyff.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.