FC Barcelona – Rayo Vallecano: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę Duma Katalonii postara się postawić kolejny krok w kierunku wicemistrzostwa. Na jej drodze stanie zespół, który kilka dni temu wygrał swój pierwszy ligowy mecz w tym roku. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Barcelona – Rayo, gdzie oglądać

Barcelona Xaviego przechodzi przez pierwszy trudny moment. Nieudany dwumecz z Eintrachtem, a po nim porażka z Cadizem sprawiły, że pozytywne emocje wśród fanów nieco opadły. Kilka dni temu Blaugrana udowodniła jednak, że nawet cierpiąc potrafi sięgnąć po komplet punktów na nieprzyjaznym terenie. Udało jej się to w San Sebastian, a teraz spróbuje powiększyć swoją przewagę nad goniącymi ją rywalami.

Mecz Barcelony z Rayo Vallecano miał mieć miejsce w 21. kolejce, ale uległ przesunięciu. Jeżeli Duma Katalonii wygra, powiększy swoją przewagę nad Sevillą do trzech, a nad piątym Realem Betis do dziewięciu punktów. Gracze Xaviego muszą jednak uważać. Aż do minionego weekendu Rayo nie wygrało ligowego starcia w tym roku kalendarzowym. W meczu z Espanyolem doszło jednak do przełamania, a trener Iraola z pewnością zechce stworzyć z tego precedensu trend.

Barcelona – Rayo, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Camp Nou obejrzysz na Canal+ Sport, Canal+ 4K Ultra oraz na kanale Eleven Sports 2.

Barcelona, Rayo – transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Barcelona – Rayo, transmisja online

Zaległe spotkanie 21. kolejki La Ligi obejrzysz też za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić sportowy abonament.

Barcelona – Rayo, kursy bukmacherskie

Duma Katalonii ma wielką przewagę jakości nad beniaminkiem, a w dodatku gra u siebie. Nic dziwnego, że bukmacherzy upatrują w niej faworyta niedzielnego starcia.

