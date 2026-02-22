Barcelona – Levante: gdzie oglądać? Transmisja meczu Barcelony dzisiaj (22.02.2026)

15:31, 22. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Barcelona podejmuje Levante w 25. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo w TV oraz jak uruchomić darmowy stream online.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Levante: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelona – Levante UD można obejrzeć bezpłatnie w internecie dzięki usłudze Fortuna TV. To legalny stream bukmachera, który udostępnia spotkania La Liga po rejestracji konta i postawieniu dowolnego zakładu.

Oglądaj mecz Barcelona – Levante ZA DARMO! Użyj kodu GOAL

Dostęp do transmisji można aktywować w kilka minut, nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.

Jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Levante?

  1. Załóż konto w Fortunie z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Levante.

Po spełnieniu tych warunków transmisja w Fortuna TV włączy się automatycznie. Spotkanie można oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie bez dodatkowych opłat.

Barcelona – Levante: gdzie obejrzeć?

Mecz Barcelona – Levante zostanie rozegrany w niedzielę, 22 lutego 2026 roku o godzinie 16:15 w ramach 25. kolejki La Liga. Transmisję telewizyjną w Polsce przeprowadzi Eleven Sports 1.

Barcelona – Levante: stream online

Transmisja online z meczu Barcelona – Levante będzie dostępna w Fortuna TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL oraz postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez wykupywania abonamentu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.