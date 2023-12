IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Girona, gdzie oglądać?

FC Barcelona w ostatniej kolejce skromnie 1:0 pokonała Atletico Madryt, ale co dla niej najważniejsze, była wyraźnie lepszym zespołem. Wygrana ta powinna dodać pewności siebie podopiecznym Luisa Enrique, czego brakowało im w tym sezonie. W niedzielę Dumę Katalonii czeka kolejny duży test, bowiem zmierzy się przed własną publicznością z rewelacją obecnego sezonu – Gironą.

Barcelona będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie straciła tylko punkty z Realem Madryt. Z drugiej strony Girona w tym sezonie jest niepokonana na wyjazdach i ten status będzie starała się utrzymać po niedzielnym meczu. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Girona.

Barcelona – Girona, transmisja na żywo w TV

Mecz Barcelona – Girona rozegrane zostanie w niedzielę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanale CANAL+ Sport. Komentarz do niego zapewnią Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Girona, transmisja na żywo za darmo

Niedzielnego spotkanie będzie można oglądać także dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Barcelona – Girona zostanie odblokowany

Barcelona – Girona, transmisja online

Spotkanie Barcelona – Girona można również obejrzeć w bardzo dobrej jakości w usłudze CANAL+ online. Jeżeli nie masz jeszcze do niej dostępu, możesz teraz uzyskać go w promocyjnej cenie. Wykupując roczny dostęp do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zaoszczędzisz aż 240 zł. Z promocji można skorzystać przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Girona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Barcelony 100% remisem 0% wygraną Girony 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Barcelony

remisem

wygraną Girony

Barcelona – Girona, kursy bukmacherskie

Świetna forma Girony w tym sezonie nie przekonuje bukmacherów. Przed niedzielnym meczem w roli wyraźnego faworyta do zwycięstwa stawiają Barcelonę.

FC Barcelona Girona 1.50 5.30 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 grudnia 2023 12:16 .