Atletico Madryt – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.03.2026)

Atletico – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (10 marca) mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Atletico – Tottenham, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Atletico Madryt – Tottenham Hotspur. Gospodarze są faworytem tego hiszpańsko-angielskiego dwumeczu. Zespół Diego Simeone prezentuje wyraźnie lepszą formę od swojego najbliższego przeciwnika, który musi skupić się bardziej na uniknięciu spadku z Premier League. Czy to wpłynie na ich postawę we wtorkowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz naszą zapowiedź meczu Atletico – Tottenham

Atletico – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Atletico – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Piotr Laboga i Maciej Łuczak.

Atletico – Tottenham, transmisja online

Spotkanie pomiędzy Atletico a Totenhamem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Atletico – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Atletico. Kurs na takie zdarzenie to 1.69 przy współczynniku 5.00 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.90.

Atletico Madryt Tottenham 1.69 3.90 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2026 19:05

Gdzie oglądać mecz Atletico – Tottenham? Spotkanie Atletico – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Atletico – Tottenham? Mecz odbędzie się już we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00..

