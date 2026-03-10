Atletico Madryt – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (10.03.2026)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Atletico – Tottenham, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Atletico Madryt – Tottenham Hotspur. Gospodarze są faworytem tego hiszpańsko-angielskiego dwumeczu. Zespół Diego Simeone prezentuje wyraźnie lepszą formę od swojego najbliższego przeciwnika, który musi skupić się bardziej na uniknięciu spadku z Premier League. Czy to wpłynie na ich postawę we wtorkowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz naszą zapowiedź meczu Atletico – Tottenham
Atletico – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Atletico – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Piotr Laboga i Maciej Łuczak.
Atletico – Tottenham, transmisja online
Spotkanie pomiędzy Atletico a Totenhamem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.
Atletico – Tottenham, kto wygra?
Atletico – Tottenham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Atletico. Kurs na takie zdarzenie to 1.69 przy współczynniku 5.00 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 3.90.
Mecz odbędzie się już we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00..
